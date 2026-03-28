Атака на Одесу: відомо про 10 постраждалих та численні пошкодження (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Одесу: відомо про 10 постраждалих та численні пошкодження (фото)
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 28 березня
фото: Суспільне Одеса

У Приморському районі пошкоджено три освітні заклади

Цієї ночі Одеса зазнала масованої атаки ударних дронів з боку РФ. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 10 людей, серед них є дитина, двоє перебувають у важкому стані. Про це повідомила Одеська МВА, пише «Главком».

Під удар потрапила цивільна інфраструктура міста. У Приморському районі зафіксовано влучання у дах пологового будинку. Персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, згодом їх евакуювали.

Атака на Одесу: відомо про 10 постраждалих та численні пошкодження (фото) фото 1
фото: Суспільне Одеса

Також пошкоджено багатоповерховий будинок. Там частково зруйновано перекриття між четвертим і п’ятим поверхами. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району.

Атака на Одесу: відомо про 10 постраждалих та численні пошкодження (фото) фото 2
фото: Суспільне Одеса

У приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках. Крім того, у Приморському районі пошкоджено три освітні заклади, зокрема Академічний фаховий коледж ОНЮА.

Атака на Одесу: відомо про 10 постраждалих та численні пошкодження (фото) фото 3
фото: Одеська МВА

Водночас у Хаджибейському районі сталося влучання в багатоповерхівку, однак там обійшлося без постраждалих.

Атака на Одесу: відомо про 10 постраждалих та численні пошкодження (фото) фото 4
фото: Одеська МВА

На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація руйнувань. У парку Перемоги розгорнуто оперативний штаб для допомоги мешканцям.

Атака на Одесу: відомо про 10 постраждалих та численні пошкодження (фото)
Атака на Одесу: відомо про 10 постраждалих та численні пошкодження (фото)
