На нафтопереробному заводі у Венесуелі спалахнула пожежа після вибуху

На нафтопереробному заводі Petrocedeno, що розташований на сході Венесуели, сталася пожежа. Про це повідомляють повідомляють місцеві ЗМІ та джерела Reuters в державній нафтовій компанії PDVSA, пише «Главком».

Інцидент стався на заводі з переробки сирої нафти, який є ключовим об'єктом для переробки важкої сирої нафти у країні.

Масштаби збитків і кількість постраждалих наразі невідомі, і влада поки що не надає офіційної інформації. Повідомляється, що для локалізації пожежі були направлені аварійно-рятувальні групи, а також розпочато розслідування причин інциденту.

Пожежа сталася поблизу дистиляційної вежі установки для модернізації, і перед її початком було чути вибух. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, робітників евакуювали з об'єкта.

Petrocedeno є важливим підприємством для Венесуели, оскільки працює в основному на видобуток і переробку надважкої сирої нафти, яка потім використовується для виготовлення експортних сортів нафти. Очікується, що компанія PDVSA надасть додаткові оновлення щодо ситуації найближчим часом.

