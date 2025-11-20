На нафтопереробному заводі у Венесуелі спалахнула пожежа після вибуху
Пожежа сталася поблизу дистиляційної вежі установки для модернізації, і перед її початком було чути вибух
На нафтопереробному заводі Petrocedeno, що розташований на сході Венесуели, сталася пожежа. Про це повідомляють повідомляють місцеві ЗМІ та джерела Reuters в державній нафтовій компанії PDVSA, пише «Главком».
Інцидент стався на заводі з переробки сирої нафти, який є ключовим об'єктом для переробки важкої сирої нафти у країні.
Масштаби збитків і кількість постраждалих наразі невідомі, і влада поки що не надає офіційної інформації. Повідомляється, що для локалізації пожежі були направлені аварійно-рятувальні групи, а також розпочато розслідування причин інциденту.
Fire Breaks Out at Petrocedeno Oil Project in Eastern Venezuela https://t.co/0tH6oB9Lbh pic.twitter.com/TnMsXBsDIk— Cedar News (@cedar_news) November 19, 2025
Пожежа сталася поблизу дистиляційної вежі установки для модернізації, і перед її початком було чути вибух. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, робітників евакуювали з об'єкта.
Petrocedeno є важливим підприємством для Венесуели, оскільки працює в основному на видобуток і переробку надважкої сирої нафти, яка потім використовується для виготовлення експортних сортів нафти. Очікується, що компанія PDVSA надасть додаткові оновлення щодо ситуації найближчим часом.
Нагадаємо, у США стався потужний вибух на найбільшому нафтопереробному заводі штату Нью-Мексико – HF Sinclair Navajo Refinery, розташованому поблизу міста Артезія. Внаслідок інциденту кілька людей постраждали.
До слова, у Ньюбурзі, штат Індіана, сталася масштабна хімічна пожежа на території заводу PBTT.
