Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждала людина, є руйнування

У Запоріжжя є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів

У ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.

Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про трьох загиблих: під час обстрілу обірвалося життя подружжя (48-річного чоловіка та 43-річної жінки), а також їхнього 57-річного сусіда. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, а на місці влучання спалахнула пожежа, в якій згоріли три автомобілі. Зазначається, що під час повітряної тривоги ворог застосовував безпілотники та балістичне озброєння.

Як відомо, у ніч на 18 січня у Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Місто Вільнянськ повністю знеструмлене – без електропостачання залишилися понад 15 тис. абонентів громади. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Критичну інфраструктуру переведено на резервне живлення: котельні працюють від генераторів, централізоване водопостачання також забезпечується аварійними джерелами електроенергії.

До слова, у ніч на 17 січня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Росіяни атакували об'єкт інфраструктури. Унаслідок атаки виникло загоряння на об’єкті. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.