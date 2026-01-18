Головна Країна Події в Україні
Росіяни атакували Запорізький район: місто Вільнянськ у блекауті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа
скриншот з відео

Цієї ночі у Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Місто Вільнянськ повністю знеструмлене – без електропостачання залишилися понад 15 тис. абонентів громади. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Критичну інфраструктуру переведено на резервне живлення: котельні працюють від генераторів, централізоване водопостачання також забезпечується аварійними джерелами електроенергії.

Аварійні та енергетичні служби працюють на місці й роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Влада також нагадує, що в області триває повітряна тривога. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали небезпеки.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. 

Росіяни атакували об'єкт інфраструктури. Унаслідок атаки виникло загоряння на об’єкті. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

