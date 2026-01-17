Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 17 січня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Росіяни атакували об'єкт інфраструктури. Унаслідок атаки виникло загоряння на об’єкті. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, Запорізька область продовжує потерпати від масованих атак окупантів. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинився 31 населений пункт регіону. Внаслідок терористичних дій агресора поранення отримали троє цивільних мешканців. 

Теги: Запоріжжя обстріл

