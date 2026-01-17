Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа

Читайте нас у

Нагадаємо, Запорізька область продовжує потерпати від масованих атак окупантів. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинився 31 населений пункт регіону. Внаслідок терористичних дій агресора поранення отримали троє цивільних мешканців.

Росіяни атакували об'єкт інфраструктури. Унаслідок атаки виникло загоряння на об’єкті. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 17 січня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров , передає « Главком ».

