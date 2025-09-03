Головна Світ Політика
Лавров зробив заяву про переговори з Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
колаж: glavcom.ua

Лавров каже, що мирне врегулювання війни залишається пріоритетом Росії

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що очільники російської та української делегацій підтримують контакти. За його словами, переговори продовжаться. Про це він сказав в інтерв'ю для «Компас», передає «Главком».

Лавров нагадав, що навесні 2025 року були відновлені прямі переговори між Україною та Росією. З того часу відбулось три раунди переговорів, зі слів глави МЗС Росії, в рамках цих перемовин було досягнуто прогресу по гуманітарних питаннях.

Він також зазанчив, що кожна з сторін повідомила про своє бачення завершення війни. Лавров каже, що мирне врегулювання війни залишається пріоритетом Росії.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Також у Кремлі знову спробували перекласти відповідальність за війну на Європу та Україну. Пєсков в черговому інтерв'ю заявив, що в Європейському Союзі посилюється так звана «партія війни». За його словами, ці сили вставляють палиці в колеса дипломатії та заохочують Київ до продовження бойових дій.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Теги: Сергій Лавров переговори росія перемир'я

