Через атаку РФ без світла залишились тисячі людей на Чернігівщині

Понад 12 тис. абонентів без світла

У ніч на 13 квітня російські окупанти атакували Чернігівщину. У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт. Про це повідомила пресслужба «Чернігівобленерго», пише «Главком».

Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

«Знеструмлено понад 12 тис. абонентів цього ж району. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація».

До слова, окупанти масово перекидають військову техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, скориставшись великодним перемир’ям.

Нагадаємо, 12 квітня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Противник задіяв для ураження 4767 дронів-камікадзе та здійснив 840 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.