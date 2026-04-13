Через атаку РФ без світла залишились тисячі людей на Чернігівщині

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Через атаку РФ без світла залишились тисячі людей на Чернігівщині
Окупанти атакували Чернігівщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Понад 12 тис. абонентів без світла

У ніч на 13 квітня російські окупанти атакували Чернігівщину. У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт. Про це повідомила пресслужба «Чернігівобленерго», пише «Главком».

Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

«Знеструмлено понад 12 тис. абонентів цього ж району. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація».

До слова, окупанти масово перекидають військову техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, скориставшись великодним перемир’ям. 

Нагадаємо, 12 квітня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Противник задіяв для ураження 4767 дронів-камікадзе та здійснив 840 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Читайте також

Через удар РФ було пошкоджено обладнання порту
Росія атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
10 квiтня, 08:35
Унаслідок обстрілу пошкоджено дитсадок, багатоповерхівки, житлові будівлі та автомобілі
Масований обстріл Одеси: прокуратура почала розслідування
6 квiтня, 09:57
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
6 квiтня, 03:53
Росія здійснила черговий акт тероризму проти місця національної пам’яті
Російський дрон пошкодив Національне військове меморіальне кладовище
3 квiтня, 17:11
Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» у Луцьку
Зеленський про масовану атаку РФ: Це відповідь на нашу пропозицію припинення вогню
1 квiтня, 19:59
Внаслідок російського обстрілу відомо про щонайменше 11 постраждалих
Росіяни вдарили по Сумщині: поранено понад десяток людей
30 березня, 18:14
Ворог пошкодив технологічне обладнання підприємства
Росія атакувала підприємство на Полтавщині: без газу залишились тисячі людей
27 березня, 09:32
Унаслідок підступного удару окупантів постраждав 65-річний водій
На Сумщині ворожий безпілотник атакував маршрутку: поранено водія
24 березня, 11:29
Окупанти атакували Харків
Окупанти вдарили по Харкову: пошкоджено навчальний заклад
20 березня, 00:19

Росіяни окупували Мирне на Запоріжжі – DeepState
Росіяни окупували Мирне на Запоріжжі – DeepState
Через атаку РФ без світла залишились тисячі людей на Чернігівщині
Через атаку РФ без світла залишились тисячі людей на Чернігівщині
Лінія фронту станом на 12 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 12 квітня 2026. Зведення Генштабу
У Кременчуці мешканці багатоповерхівки встановили власну електростанцію
У Кременчуці мешканці багатоповерхівки встановили власну електростанцію
Дві країни Європи гальмують передачу F-16 Україні
Дві країни Європи гальмують передачу F-16 Україні
24 бригада за допомогою полонених окупантів перевірила, чи дотримується Росія перемир’я
24 бригада за допомогою полонених окупантів перевірила, чи дотримується Росія перемир’я

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
