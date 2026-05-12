На Черкащині під час руху загорівся електропотяг

glavcom.ua
Пожежа виникла неподалік села Косарі
фото: ДСНС

Обставини та причину займання встановлюють рятувальники

У Черкаській області поблизу села Косарі під час руху загорівся електропотяг. Пасажирів було евакуйовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, рятувальники евакуювали з вагонів 40 пасажирів. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Рятувальники загасили пожежу
фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежу. Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, уранці 12 травня Росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Машиніст отримав поранення, унаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад.

Як повідомлялося, 7 травня російська терористична армія атакувала пасажирський потяг на Миколаївщині.

До слова, російські окупанти вранці 5 травня здійснили цілеспрямовану серію атак на залізничну інфраструктуру України. Під ударом опинилися локомотиви та вагони у трьох областях, зокрема знищено вагон на Харківщині. Завдяки системі раннього сповіщення та вчасній реакції залізничників вдалося уникнути жертв.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» розгортає по всій країні мережу мобільних модульних укриттів для захисту залізничників і пасажирів під час ворожих атак – загалом понад 800 одиниць, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.

