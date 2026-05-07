Ворог вдарив по Харкову: виникла пожежа, кількість постраждалих зростає (відео)

У Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотником в Новобаварському районі

7 травня, російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Новобаварському району Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, очільника Харківської обладміністрації Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру.

За даними міської влади, удар прийшовся на житлову забудову. На місці влучання миттєво спалахнула пожежа. Підрозділи рятувальників прибули на виклик та розпочали ліквідацію вогню в приватному домоволодінні.

«У Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотником в Новобаварському районі. На місці влучання пожежа, є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюється», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Кількість постраждалих та стан пошкоджених будівель продовжують уточнюватися. На місці працюють слідчо-оперативні групи та криміналісти, які фіксують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення.

«Внаслідок ворожого удару по Новобаварському району постраждала 70-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес і отримала допомогу медиків на місці», – додав пізніше очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

Ситуація станом на 11.50 за даними Синєгубова: кількість постраждалих зросла до семи, серед них 15-річна дівчина. Гострої реакції на стрес також зазнала 7-річна дівчинка. Медики надають всю необхідну допомогу.

На місці «прильоту» працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Станом на 12 годину відомо про девʼятьох постраждалих, з них троє дітей. Пошкоджено 38 приватних будинків, повідомив Терехов.

«Главком» писав, що російські окупанти вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у житловий сектор виникла масштабна пожежа, під ударом опинилися відразу кілька районів міста.

Міський голова повідомив про приліт ворожого дрона типу «Шахед» у Новобаварському районі міста. Безпілотник поцілив безпосередньо у приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань, на місці влучання спалахнула сильна пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули для ліквідації вогню та запобігання його поширенню на сусідні оселі.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.