Росія атакувала Харків: є влучання дрона у багатоповерхівку
Внаслідок атаки постраждалих немає
Вночі 25 квітня російські терористи вдарили по Харкову дроном. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».
За інформацією Терехова, ворожий дрон влучив по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова.
«Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз – без постраждалих. Деталі зʼясовуємо», – написав Терехов.
Як відомо, протягом 20 квітня російські окупанти неодноразово атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударами опинилися різні райони міста, зокрема Основʼянський і Холодногірський. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Перший удар зафіксували в Основʼянському районі. Згодом стало відомо про постраждалих: «Наразі маємо інформацію про одного постраждалого внаслідок обстрілу. На місці працюють усі відповідні служби».
Нагадаємо, у ніч на 16 квітня ворожі війська атакували Харків ударними безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
У місті було зафіксовано щонайменше два удари дронами. В Індустріальному районі один із «шахедів» влучив поблизу багатоповерхового будинку. Унаслідок цього спалахнули цивільні автомобілі.
