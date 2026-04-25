Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харків: є влучання дрона у багатоповерхівку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Новинарня

Внаслідок атаки постраждалих немає

Вночі 25 квітня російські терористи вдарили по Харкову дроном. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

За інформацією Терехова, ворожий дрон влучив по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова.

«Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз – без постраждалих. Деталі зʼясовуємо», – написав Терехов.

Як відомо, протягом 20 квітня російські окупанти неодноразово атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударами опинилися різні райони міста, зокрема Основʼянський і Холодногірський. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Перший удар зафіксували в Основʼянському районі. Згодом стало відомо про постраждалих: «Наразі маємо інформацію про одного постраждалого внаслідок обстрілу. На місці працюють усі відповідні служби».

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня ворожі війська атакували Харків ударними безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У місті було зафіксовано щонайменше два удари дронами. В Індустріальному районі один із «шахедів» влучив поблизу багатоповерхового будинку. Унаслідок цього спалахнули цивільні автомобілі.

Теги: Харків Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua