Вбивство військового ТЦК у Львові, удар по Харкову. Головне за 2 квітня 2026

Ростислав Вонс
Дайджест новин 2 квітня 2026 року

У Львові нападник завдав смертельного поранення військовослужбовцю ТЦК. Також російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Крім того, президент США Дональд Трамп звільнив Пем Бонді з посади генерального прокурора.

«Главком» склав добірку головних подій 2 квітня.

Вбивство військового ТЦК у Львові

2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК Олегу Авдєєву, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними «РБК-Україна», затриманим є митник Андрій Труш.

До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції. Проводилась поліцейська спецоперація.

Водночас Державна митна служба України підтвердила, що особа, затримана за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові, є працівником Львівської митниці. Відомство пообіцяло всебічно сприяти правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину.

Трамп звільнив Пем Бонді з посади генпрокурорки США

Американський президент Дональд Трамп звільнив Пем Бонді з посади генерального прокурора США. За словами Трампа, її обов’язки тимчасово виконуватиме заступник генерального прокурора Тодд Бланш, який обійматиме посаду в.о. генерального прокурора.

Президент написав у Truth Social, що Бонді «перейде на нову, дуже потрібну і важливу посаду в приватному секторі», похваливши її за роботу. «Пем Бонді – велика американська патріотка і віддана подруга, яка протягом останнього року сумлінно виконувала обов’язки мого генерального прокурора. Пем зробила величезну роботу, керуючи масштабною боротьбою зі злочинністю по всій країні, завдяки чому кількість вбивств впала до найнижчого рівня з 1900 року», – зазначив він.

Окупанти атакували Харків

Російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста. Унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах.

Відомо про двох постраждалих: 61-річна і 52-річна жінки зазнали вибухових травм, їм надається вся необхідна медична допомога.

Апеляційна палата ВАКС засудила Романа Насірова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, який передбачає шість років позбавлення волі. Суд частково задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту, однак ключове рішення не змінив.

Судді виключили з вироку посилання на свідчення колишньої посадовиці ДПС Людмили Солотви та перерахували термін попереднього ув’язнення, який зараховується до основного покарання.

Водночас решта вимог апеляційні скарги захисту Романа Насірова та Володимира Новікова була відхилена. Суд також залишив без змін запобіжний захід у вигляді арешту до розгляду в окремому провадженні цивільного позову «Укргазвидобування».

Гранти на навчання у сфері ОПК

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який посилює зв’язок між професійним навчанням і конкретним запитом роботодавця. Його мета – допомогти підприємствам ОПК та інших пріоритетних галузей швидше, відповідно до їхнього запиту, готувати потрібних фахівців.

«В Україні вже діє інструмент підтримки навчання через ваучери та перенавчання. Тепер уряд посилює прив’язку державної підтримки до конкретного запиту роботодавця і передбачає дві форми підтримки: грант для людини та компенсацію роботодавцям, які інвестують у підготовку кадрів», – каже премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Як пояснила глава уряду, цьогоріч державна підтримка становитиме до 30 тис. грн на здобуття повної професійної кваліфікації і до 15 тис. грн – на часткову.

Інші важливі новини

  • Уряд спростив списання знищеного військового майна.
  • Загинув командир авіації Північного флоту Росії генерал Отрощенко.
  • Іран дозволив філіппінським суднам вільний прохід через Ормузьку протоку.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

