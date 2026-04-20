Ворог протягом дня бив по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки

За медичною допомогою звернулися щонайменше п’ятеро людей

Протягом 20 квітня російські окупанти неодноразово атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударами опинилися різні райони міста, зокрема Основʼянський і Холодногірський. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише «Главком».

Перший удар зафіксували в Основʼянському районі. Згодом стало відомо про постраждалих: «Наразі маємо інформацію про одного постраждалого внаслідок обстрілу. На місці працюють усі відповідні служби».

Пізніше кількість травмованих зросла. За оновленими даними, за медичною допомогою звернулися щонайменше п’ятеро людей.

Унаслідок падіння уламків дронів у районі пошкоджено житлові будинки. У багатоповерхівках і приватному секторі вибиті вікна. Інші наслідки уточнюються.

Увечері ворог атакував і Холодногірський район міста. Там також зафіксовано влучання безпілотника, інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, пізно ввечері знову повідомлялося про падіння уламків БпЛА в Основʼянському районі.

На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Триває ліквідація наслідків атак і уточнення інформації щодо постраждалих та руйнувань.

До слова, 20 квітня на фронті відбулося 139 бойових зіткнення.

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5035 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.