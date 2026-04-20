Ворог протягом дня бив по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки

Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел

За медичною допомогою звернулися щонайменше п’ятеро людей

Протягом 20 квітня російські окупанти неодноразово атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударами опинилися різні райони міста, зокрема Основʼянський і Холодногірський. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише «Главком».

Перший удар зафіксували в Основʼянському районі. Згодом стало відомо про постраждалих: «Наразі маємо інформацію про одного постраждалого внаслідок обстрілу. На місці працюють усі відповідні служби».

Пізніше кількість травмованих зросла. За оновленими даними, за медичною допомогою звернулися щонайменше п’ятеро людей.

Унаслідок падіння уламків дронів у районі пошкоджено житлові будинки. У багатоповерхівках і приватному секторі вибиті вікна. Інші наслідки уточнюються.

Увечері ворог атакував і Холодногірський район міста. Там також зафіксовано влучання безпілотника, інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, пізно ввечері знову повідомлялося про падіння уламків БпЛА в Основʼянському районі.

На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Триває ліквідація наслідків атак і уточнення інформації щодо постраждалих та руйнувань.

До слова, 20 квітня на фронті відбулося 139 бойових зіткнення.

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5035 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Читайте також:

Теги: обстріл Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua