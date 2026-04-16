Добкін, який став дияконом, провів службу у соборі УПЦ МП: як реагують українці (фото)

Колишній нардеп Михайло Добкін обрав шлях священника
Колишній мер Харкова та екснардеп Михайло Добкін, який прийняв сан диякона УПЦ (МП), у квітні провів службу в Благовіщенському соборі Харкова. На це відреагували українці під дописом місцевого каналу, пише «Главком» із посиланням на допис.

У мережі з’явилися кадри зі служби за участю Добкіна, на яких він показався у церковному одязі. 

Більшість коментарів мали негативні настрої, оскільки українці не оцінили вибору церкви та самого служіння ексмера Харкова.

Також у коментарях користувачі пригадали мем із Добкіним, який завірусився у мережі у 2006–2010 роках. Тоді Михайло Добкін очолював Харківську обласну державну адміністрацію. Фраза з відео стала популярною у мережі, за якою Добкіна й запам’ятали на посаді міського голови.

  • «Міша, все х**ня, давай по-новому. З таким лицем грошей точно не дадуть».
Водночас були коментарі зі звинувачення у бік Добкіна. Користувачі масово писали про те, що екснардеп обрав церкву Московського Патріархату.

Зокрема, до початку повномасштабного вторгнення було відомо, що Свято-Благовіщенським кафедральним собором у Харкові опікувалася місцева єпархія УПЦ Московського патріархату.

  • «Ну звісно ж московський патріархат. Де ж йому ще бути, як не там».

Водночас були й позитивні реакції:

  • «Молодець!»
  • «А якщо справді повірив у бога? Нащо зразу чмирити?»
  • «Ну, у кожного своя доля і свій шлях широкий... Т. Шевченко».
Нагадаємо, Добкін у 2022 році завершив навчання у Харківській духовній семінарії УПЦ (МП). Висвячення провів митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій.

До слова, нещодавно колишній український боксер Василь Ломаченко взяв участь у великодній службі Московської церкви. Знаменитий боксер, який закінчив кар'єру влітку 2025 року, долучився до Великодньої служби в одному з храмів Московської церкви рідного Білгород-Дністровського. Ломаченко допомагав священнику храму проводити святкову службу. На кадрах видно, як дворазовий олімпійський чемпіон несе кропильницю зі святою водою.

