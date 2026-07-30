Росія випустила по Україні 358 повітряних цілей: скільки вдалося збити

Основними напрямками удару стали Київщина та Львівщина

У ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 безпілотники різних типів. Українські сили протиповітряної оборони знищили або подавили 320 повітряних цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00 українська ППО збила або подавила 55 ракет і 265 ворожих безпілотників. Зокрема, було знищено одну балістичну ракету «Іскандер-М»/С-400/KN-23, 54 крилаті ракети Х-101/«Калібр» та 265 БпЛА різних типів.

Загалом Росія застосувала чотири протикорабельні ракети «Циркон»/«Онікс», дев'ять балістичних ракет, 61 крилату ракету Х-101/«Калібр» та 284 ударні безпілотники, серед яких Shahed, «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори.

Основними напрямками удару стали Київщина та Львівщина. Також під атакою опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Вінниччина, Полтавщина, Миколаївщина та Івано-Франківщина.

За інформацією Повітряних сил, зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних безпілотників на 20 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.

Варто зазначити, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.