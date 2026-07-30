Зеленський призначив нового очільника Київської ОДА

Президент підписав указ про призначення на посаду Тимура Ткаченка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний документ №676/2026глава держави підписав 30 липня, повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Тимур Ткаченко займав посаду голови Київської міської військової адміністрації з грудня 2024 року – він замінив генерал-полковника Сергія Попка. До цього Ткаченко обіймав посаду першого заступника директора департаменту міського благоустрою КМДА, а також був заступником міністра розвитку громад та територій України. З перших днів каденції в очільника КМВА виник публічний конфлікт із мером Києва Віталієм Кличком через розмежування повноважень КМВА та КМДА, який супроводжувався взаємними публічними звинуваченнями сторін.

16 липня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови КМВА відповідно до статті 4 закону «Про правовий режим воєнного стану». Рішення ухвалили того самого дня, коли Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з Сергієм Корецьким.

На посаді очільника Київської обласної державної адміністрації він замінив Миколи Калашника, який очолював ОДА з березня 2025 року. Калашника перевели до Кабміну міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту. Обов'язки очільника Київської ОДА після цього перебрав перший заступник Руслан Олійник.

Нагадаємо, кадрові зміни в столичному та обласному керівництві 16 липня стали частиною масштабного оновлення влади: того ж дня посаду голови Миколаївської ОДА залишив Віталій Кім, а уряд очолив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький.