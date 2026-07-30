Київ переключився на Європу щодо ракет для ППО після відмови США

Зеленський шукає ракети Patriot у союзників через дефіцит у США

Зеленський запросив у Трампа 300 ракет для захисту від балістики, але через брак ресурсів у Білому домі Київ змінює стратегію

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона Україна розпочала переговори з іншими країнами-партнерами щодо отримання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом українська сторона не отримала конкретних зобов'язань щодо нових поставок через дефіцит таких ракет. Як пише «Главком» , про це в інтерв'ю Bloomberg повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

За словами дипломатки, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський закликав надати 300 ракет-перехоплювачів Patriot для захисту країни впродовж зимового періоду. Втім, попри позитивну атмосферу перемовин, США не змогли надати твердих гарантій через виснаження власних складських запасів.

Справа в тому, що запаси американських ракет суттєво скоротилися через війну США проти Ірану. І хоч Пентагон і оголосив про виділення 59 мільярдів доларів на збільшення виробництва ракет Patriot, однак для нарощування потужностей знадобляться роки.

«Ми не отримали твердого зобов'язання через загальний дефіцит», – пояснила Ольга Стефанішина.

Таким чином, наразі Київ розраховує тимчасово отримати ракети зі складів інших союзників, щоб зміцнити протиповітряну оборону напередодні зими з зобов'язанням повернути їх пізніше з майбутніх закупівель.

Водночас Ольга Стефанішина не уточнила, з якими саме державами тривають консультації. При цьому в четвер, 30 липня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових систем Patriot. Ця заява пролунала після падіння російської ракети на сході Польщі.

Потреба в ракетах Patriot залишається критичною, оскільки Росія посилила балістичні удари. Наприклад, під час одного з останніх нічних обстрілів ворог випустив 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей.

Спільне виробництво та співпраця з Lockheed Martin

Для розв'язання проблеми дефіциту Україна прагне налагодити власне виробництво перехоплювачів. Дональд Трамп ще 8 липня пообіцяв надати Україні відповідні ліцензії, проте дозволи поки що не видані. У рамках цього напряму Володимир Зеленський провів зустрічі з представниками Пентагону та керівництвом компанії Lockheed Martin Corp.

За оцінками української сторони, фінальне збирання ракет на території України можна розпочати за 10–12 місяців, тоді як створення повного циклу виробництва компонентів може тривати до 5 років.

«Є так багато речей, які ми можемо запропонувати компаніям на кшталт Lockheed Martin, щоб вони могли розвивати, масштабувати та адаптувати свої технології до нових реалій», – зазначила дипломатка.

Також під час заходу Ольга Стефанішина повідомила, що подала прохання про відставку з посади посолки України у США.

Нагадаємо, під час закритої зустрічі у Білому домі Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили поглиблення оборонної співпраці, а ключовим результатом стали домовленості щодо ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Політолог Ігор Петренко вважає, що це може стати кроком від залежності від зовнішніх поставок до розвитку власного виробництва критично важливого озброєння. Окрему увагу Зеленський також приділив роботі з американським Сенатом, виступивши перед усіма його членами.