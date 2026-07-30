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Атака на Київ 30 липня: всі пожежі ліквідовано, розбір завалів триває (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ 30 липня: всі пожежі ліквідовано, розбір завалів триває (фото)
Наслідки обстрілу ринку біля метро «Почайна»
фото: ДСНС Києва/Facebook

Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще двоє зазнали травм

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли в столиці внаслідок російської атаки в ніч проти 30 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Рятувальник гасить пожежу на території ринку
Рятувальник гасить пожежу на території ринку
фото: ДСНС Києва/Facebook

Зокрема, вогнеборці приборкали загоряння торговельних павільйонів на території ринку в Оболонському районі біля метро «Почайна», пожежу в гаражному кооперативі, а також займання у п'ятиповерховій нежитловій будівлі у Святошинському районі.

За попередньою інформацією, унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще двоє зазнали травм.

Знищена внаслідок удару автівка
Знищена внаслідок удару автівка
фото: ДСНС Києва/Facebook
Наслідки ворожого обстрілу у ніч на 30 липня 2026 року
Наслідки ворожого обстрілу у ніч на 30 липня 2026 року
фото: ДСНС Києва
Згарище, де колись був популярний серед киян ринок
Згарище, де колись був популярний серед киян ринок
фото: ДСНС Києва

Наразі надзвичайники продовжують розбирання та проливання конструкцій на двох локаціях. 

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Також під час атаки ракети влучили у Львові в житлову забудову на вулицях Патона та Виговського. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та постраждалі.

Унаслідок удару по Києву загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. пожежі виникли у двох районах столиці. В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку біля метро «Почайна». Унаслідок пожежі постраждала одна людина. У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували.

У ніч проти 30 липня під час чергової повітряної тривоги та обстрілу столиці підземка виявилася не готовою до великої кількості людей. На багатьох станціях кияни не змогли потрапити в укриття через брак місця, а на входах і в переходах утворилися тиснява та черги. 

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Теги: пожежа росія Київ обстріл рятувальники

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