Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака дронів на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах
У Вишгородському районі через падіння уламків зайнявся трав'яний настил
фото: ДСНС Київщини/Facebook

На місцях продовжують працювати всі оперативні служби

Уранці 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони, які збили ворожі цілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА руйнування та пожежі зафіксували у двох районах області:

  • У Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.
  • У Вишгородському районі через падіння уламків зайнявся трав'яний настил. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

За даними Київської обласної військової адміністрації, постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, оосійські окупанти в п’ятницю, 31 липня, атакували Київську область реактивними дронами. Внаслідок падіння уламків збитого дрона у Києві виникла пожежа. 

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина населення будинок рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Laud поділився кадрами наслідків російської атаки
Будинок фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026 зазнав пошкоджень через російську атаку (фото, відео)
2 липня, 15:26
Удар припав по цивільному підприємству
Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство
20 липня, 17:32
У міністерстві готують дорожню карту реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року
Тарифи на газ і світло: Міненерго окреслило плани до кінця війни
22 липня, 23:59
Росія вдарила по Київщині ракетами «Іскандер-М/С-400»
Повітряні сили уточнили, якими ракетами Росія вдарила по Київщині
24 липня, 17:23
Росіяни вбили двох дітей та чотирьох дорослих, вдаривши ракетою по будинку під Кривим Рогом
З'явилися кадри знищеного будинку, де через російську ракету загинула багатодітна сім'я
Вчора, 07:51
Юрій Шипулін на момент скоєння злочину обіймав посаду командира відділення у 76-й десантно-штурмовій дивізії збройних сил РФ
Викрито російського командира, причетного до вбивства цивільного в Бучі
2 липня, 15:49
Рятувальники встигли відійти у безпечне місце
На Сумщині РФ атакувала рятувальників під час виконання завдання (фото)
20 липня, 08:56
Наслідки російського удару 24 липня 2026 року
«Було два влучання». Ігнат повідомив деталі російської атаки по полігону на Київщині
24 липня, 15:49
Викошування очерету за допомогою машини-амфібії Mobitrac
Очищення Кирилівського озера після атаки РФ: що зроблено за чотири тижні
Вчора, 20:14

Новини

Продав неіснуючі деталі для дронів на 900 тис. грн: поліція повідомила про підозру шахраю
Продав неіснуючі деталі для дронів на 900 тис. грн: поліція повідомила про підозру шахраю
Повітряна тривога у Києві тривала 13 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 13 хвилин
Атака дронів на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах
Атака дронів на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах
У Києві затримано чоловіка, який залишив дві гранати на сходах ресторану
У Києві затримано чоловіка, який залишив дві гранати на сходах ресторану
П’яний водій вантажівки врізався у відбійник на Столичному шосе: деталі ДТП
П’яний водій вантажівки врізався у відбійник на Столичному шосе: деталі ДТП
У Голосіївському районі через уламки дрона сталася пожежа
У Голосіївському районі через уламки дрона сталася пожежа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua