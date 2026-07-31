Атака дронів на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах

У Вишгородському районі через падіння уламків зайнявся трав'яний настил

На місцях продовжують працювати всі оперативні служби

Уранці 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони, які збили ворожі цілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА руйнування та пожежі зафіксували у двох районах області:

У Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.

У Вишгородському районі через падіння уламків зайнявся трав'яний настил. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

За даними Київської обласної військової адміністрації, постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, оосійські окупанти в п’ятницю, 31 липня, атакували Київську область реактивними дронами. Внаслідок падіння уламків збитого дрона у Києві виникла пожежа.