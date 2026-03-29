Полонений окупант розповів, як китайці господарюють у Сибіру

У низці сибірських регіонів формується залежність від китайського капіталу

У Сибіру дедалі помітнішою стає економічна присутність китайських компаній, які займаються лісозаготівлею та фактично утримують окремі населені пункти від занепаду. Про це розповів полонений російський військовий із позивним Пляс із Томської області. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила бригада «Рубіж».

За словами окупанта, соціально-економічна ситуація в регіоні залишається критичною.

«У Сибіру як було… роботи і так немає. І таких, як моє місто, тисячі по всій Росії. А села взагалі занепадають – немає ні шкіл, ні дитсадків», – каже Пляс.

Він зазначає, що значну частину економічної активності забезпечують саме китайські підприємства, які отримали доступ до природних ресурсів:

«Працювали у нас китайці – пилорама. Путін дав їм дозвіл на оренду тайги на 50 років. Вони вирубують ліси, роблять собі заготовки».

За словами російського військового, деревину активно експортують:

«Буває, кругляк відправляють вагонами, буває – розпилюють на дошки».

При цьому на підприємствах працюють не лише місцеві жителі, а й трудові мігранти: «Туди ще набирають узбеків – вони по пів року працюють і змінюються. Якщо є місця, тоді вже беруть росіян».

Він визнає, що без іноземного бізнесу ситуація могла б бути ще гіршою: «Якби не вони, місто б узагалі загнулося».

За свідченням полоненого, у низці сибірських регіонів формується залежність від китайського капіталу, який отримує довгостроковий доступ до природних ресурсів, тоді як місцева інфраструктура та рівень життя залишаються на низькому рівні.

Нагадаємо, новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців.

Раніше під час свого триденного візиту до Москви міністр закордонних справ Китаю Ван І вчергове заявив про дружні стосунки між Китаєм та Росією та наголосив на важливості стабілізації відносин Кремля і Білого дому.

Також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи.