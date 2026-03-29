Полонений окупант розповів, як китайці господарюють у Сибіру

У низці сибірських регіонів формується залежність від китайського капіталу

У Сибіру дедалі помітнішою стає економічна присутність китайських компаній, які займаються лісозаготівлею та фактично утримують окремі населені пункти від занепаду. Про це розповів полонений російський військовий із позивним Пляс із Томської області. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила бригада «Рубіж».

За словами окупанта, соціально-економічна ситуація в регіоні залишається критичною. 

«У Сибіру як було… роботи і так немає. І таких, як моє місто, тисячі по всій Росії. А села взагалі занепадають – немає ні шкіл, ні дитсадків», – каже Пляс.

Він зазначає, що значну частину економічної активності забезпечують саме китайські підприємства, які отримали доступ до природних ресурсів:

«Працювали у нас китайці – пилорама. Путін дав їм дозвіл на оренду тайги на 50 років. Вони вирубують ліси, роблять собі заготовки».

За словами російського військового, деревину активно експортують:

«Буває, кругляк відправляють вагонами, буває – розпилюють на дошки».

При цьому на підприємствах працюють не лише місцеві жителі, а й трудові мігранти: «Туди ще набирають узбеків – вони по пів року працюють і змінюються. Якщо є місця, тоді вже беруть росіян».

Він визнає, що без іноземного бізнесу ситуація могла б бути ще гіршою: «Якби не вони, місто б узагалі загнулося».

За свідченням полоненого, у низці сибірських регіонів формується залежність від китайського капіталу, який отримує довгостроковий доступ до природних ресурсів, тоді як місцева інфраструктура та рівень життя залишаються на низькому рівні.

Нагадаємо, новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців.

Раніше під час свого триденного візиту до Москви міністр закордонних справ Китаю Ван І вчергове заявив про дружні стосунки між Китаєм та Росією та наголосив на важливості стабілізації відносин Кремля і Білого дому.

Також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи.

Читайте також

Путін боїться лише Трампа, а не Європу
Чому Трамп вірить Путіну – і чим це загрожує Україні
17 березня, 14:04
Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
25 березня, 11:18
За словами німецького канцлера, Трамп має посилити тиск на Росію
Мерц закликав Трампа посилити тиск на Путіна
4 березня, 00:41
Президент заявив, що Київ поки не отримував деталей переговорів Трампа і Путіна
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
10 березня, 18:12
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про вплив Путіна на тактику Ірану
Британія розкрила роль Путіна в іранських атаках дронів
12 березня, 18:28
У прибережній частині зони не дозволятимуть стоянку водного транспорту на якорі, за винятком однієї ділянки набережної
Біля резиденції Путіна в Сочі створять охоронну зону (фото)
15 березня, 07:58
Пушилін зробив заяву про війну
Путін готується оголосити «перемогу»? Ватажок «ДНР» анонсував закінчення війни
17 березня, 08:12
До робіт залучені комунальні підприємства, що входять до складу КО «Київзеленбуд», КП «Плесо» та інші
Понад 120 локацій: влада кличе киян долучитися до весняного прибирання міста
20 березня, 11:24
Йоган Вадефуль заявив, що Путін втягнувся у війну Ірану
Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали мету Кремля
27 березня, 19:21

Події в Україні

Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією
Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією
Полонений окупант розповів, як китайці господарюють у Сибіру
Полонений окупант розповів, як китайці господарюють у Сибіру
Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
Зеленський продовжує турне Близьким Сходом
Зеленський продовжує турне Близьким Сходом
Жахлива ДТП у Чернівцях: загинув молодий рятувальник
Жахлива ДТП у Чернівцях: загинув молодий рятувальник
Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик
Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
