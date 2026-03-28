Росія вдарила по промисловому підприємству у Кривому Розі: є загиблі (оновлено)

Через ранкову російську атаку загинуло двоє чоловіків

Сьогодні вранці, 28 березня російські терористи атакували шахедами Кривий Ріг. Унаслідок атаки є загиблі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише «Главком».

Оновлено 07:27

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ранкової атаки ворога на Кривий Ріг двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Також є пошкодження на промисловому підприємстві. Там зайнялися пожежі.

Варто зазначити, що місто лише оговталось після нічної атаки. Увечері, 27 березня під атакою окупантів опинилась промислова та енергетична інфраструктури.