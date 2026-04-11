Росія атакувала Полтавщину безпілотниками: загинула людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Полтавщину безпілотниками: загинула людина
Ворог атакував Лубенський район Полтавщини

Вночі 11 квітня російська терористична армія вдарила по Полтавщині безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише «Главком».

За інформацією Дяківнича, окупанти атакували Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна особа отримала травми. Їй надають усю необхідну допомогу.

Як відомо, 1 квітня, уночі зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території одного з підприємств Миргородського району на Полтавщині.

«Пошкоджено паркан та будівлю охорони. Також зафіксовані пошкодження покрівель та скління вікон прилеглих приватних домоволодінь та приміщень юридичних осіб. Обстеження території триває», – йдеться у повідомленні очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Луцьк зранку 1 квітня. Уламком «шахеда» пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Зокрема, у Луцьку зафіксували влучання у склад «Нової пошти» та продуктовий склад однієї з торгових мереж. 

До слова, у ніч на 1 квітня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Зокрема, уночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи на Хмельниччині.

Читайте також

За словами генерала, з грудня 2025 року українські підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу ворога, ніж він рекрутує
РФ нарощує чисельність військ безпілотних систем. Сирський розкрив плани ворога
9 квiтня, 08:34
Грицик повернувся до гнізда у понеділок, 6 квітня
До відомого лелечого гнізда на Полтавщині повернувся Грицик та «відбив» Одарку в іншого
7 квiтня, 07:06
Ситуація на фронті 3 квітня
Лінія фронту станом на 3 квітня 2026. Зведення Генштабу
3 квiтня, 22:23
На російських цвинтарях бракує місць для поховань
Журналісти склали список загиблих російських військових за чотири роки: цифра вражає
3 квiтня, 22:13
Ситуація на фронті 29 березня
Лінія фронту станом на 29 березня 2026. Зведення Генштабу
29 березня, 22:30
Нині триває 1489-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року
23 березня, 08:15
Микола Ніколаєв був переможцем регіональних та всеросійських турнірів з боксу
Сили оборони на фронті знищили титулованого російського боксера
19 березня, 13:04
Окупанти одночасно розпочали масовані штурми на десяти ділянках
Росія розпочала спроби весняно-літнього наступу – Мадяр
18 березня, 15:22
Макс Левін зник безвісти 13 березня у Київській області
Чотири роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна
13 березня, 17:43

Росія атакувала Полтавщину безпілотниками: загинула людина
Росія атакувала Полтавщину безпілотниками: загинула людина
Росія атакувала Суми: є влучання у багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Суми: є влучання у багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
Лінія фронту станом на 10 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 10 квітня 2026. Зведення Генштабу
Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026
Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026
Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах: є постраждала
Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах: є постраждала
У Чернігові знайдено мертвим поліцейського
У Чернігові знайдено мертвим поліцейського

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
9 квiтня, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
9 квiтня, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
9 квiтня, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
