Росія атакувала Полтавщину безпілотниками: загинула людина

Ворог атакував Лубенський район Полтавщини

Вночі 11 квітня російська терористична армія вдарила по Полтавщині безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише «Главком».

За інформацією Дяківнича, окупанти атакували Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна особа отримала травми. Їй надають усю необхідну допомогу.

Як відомо, 1 квітня, уночі зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території одного з підприємств Миргородського району на Полтавщині.

«Пошкоджено паркан та будівлю охорони. Також зафіксовані пошкодження покрівель та скління вікон прилеглих приватних домоволодінь та приміщень юридичних осіб. Обстеження території триває», – йдеться у повідомленні очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Луцьк зранку 1 квітня. Уламком «шахеда» пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Зокрема, у Луцьку зафіксували влучання у склад «Нової пошти» та продуктовий склад однієї з торгових мереж.

До слова, у ніч на 1 квітня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Зокрема, уночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи на Хмельниччині.