До відомого лелечого гнізда на Полтавщині повернувся Грицик та «відбив» Одарку в іншого

Ростислав Вонс
Грицик повернувся до гнізда у понеділок, 6 квітня
фото: Національний природний парк «Пирятинський»

Між птахами сталося декілька бійок за гніздо

До відомого гнізда на Полтавщині, де сформувалася нова пара лелек – Квітка та Лель, прилетіли попередні власники – Грицик та Одарка. Під час їхнього повернення додому сталася справжня драма. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідницю Ірину Саражинську.

Першою до гнізда у національному природному парку «Пирятинський» 5 квітня повернулася Одарка. «Цілком прогнозовано, що вона відвоювала його у пари лелек, яка склалася тут 2 квітня – недовго Лель і Квітка були разом у цьому гнізді. Не спрацювала гармонійність пари та їхнє злагоджене "як голка з ниткою". Молода й недосвідчена Квітка злякалася сильнішої Одарки. Кілька разів Лель відлітав із гнізда за Квіткою, проте вона так і не повернулася, щоб змагатися з суперницею», – розповіла Саражинська.

У понеділок, 6 квітня, до гнізда повернувся Грицик
фото: Національний природний парк «Пирятинський»

За словами дослідниці, дії Одарки цілком зрозумілі – це її гніздо, у якому вона успішно виростила кілька поколінь пташенят. Вона виростила 5 лелеченят у 2023 році, трьох – у 2024 та чотирьох лелеченят – у 2025 році. Між птахами сталося кілька сутичок. Під час вирішальної з них Квітка відлетіла і більше не повернулася. Лель та Одарка сформували нову пару, однак їхнє «сімейне життя» тривало недовго.

У понеділок, 6 квітня, близько 12:30 до гнізда прилетів й Грицик. «Повернувся той, кого так чекали… Той, хто мав розв'язувати питання про подальшу долю і Одарки, і Леля, і Квітки… Упевнено, сміливо, потужно, з розмахом залетів Грицик у гніздо, щоб відстоювати своє, битися за своє, залишитися у своєму. Напад, бійка, протистояння...», – розповіла Саражинська.

фото: Національний природний парк «Пирятинський»

Фахівчиня пояснила, що лелеки завжди відчайдушно б'ються за рідну домівку та сьогодні це демонстрували самці Лель і Грицик, який переміг конкурента. Наразі, додає Саражинська, у Леля є шанс повернутися до Квітки, з якою до повернення птахів у нього була гармонія та злагодженість.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у селі Леляки Пирятинської громади оселилася нова пара птахів. Замість постійних «мешканців» Грицика та Одарки тепер там живуть лелеки, яких назвали Лель і Квітка.

За словами науковців, самець, який першим з’явився у гнізді, поводився так, ніби потрапив туди вперше – спочатку навіть не залишався там на ніч. Згодом птах обжився, почав приносити гілки та інший матеріал і фактично «зайняв» гніздо. Невдовзі до нього приєдналася самка.

