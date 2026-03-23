Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року
Нині триває 1489-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку захисники зупинили 29 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 134 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9266 дронів-камікадзе та здійснив 3811 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 57 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Великомихайлівка, Коломійці; на Запоріжжі: Світла Долина, Київське, Воздвижівка, Новоселівка, Копані, Гуляйпільське, Долинка, Верхня Терса, Терсянка, Острівське, Комишуваха, Криничне, та Волфине на Сумщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема пʼять – із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням п’яти КАБів. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував у бік Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки і Ківшарівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в сторону Шийківки, Діброви та в районі населених пунктів Середнє, Ставки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в бік Єгорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Залізничне та Староукраїнка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався покращити своє становище, атакуючи один раз в бік Лук’янівського.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог один раз атакував в районі Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року фото 12

Нагадаємо, триває 1489-й день повномасштабної війни в Україні.

