РФ нарощує чисельність військ безпілотних систем. Сирський розкрив плани ворога

За словами генерала, з грудня 2025 року українські підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу ворога, ніж він рекрутує

Москва планує до кінця року збільшити чисельність безпілотних військових систем у півтора раза

Станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком наголосив, що триває подальша розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ ЗСУ. За словами Сирського, Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ. Один із ключових факторів переваги − безпілотні сили.

«Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав. Під час наради з питань розвитку безпілотних систем підсумували та проаналізували результати березня», – розповів генерал.

Так, у березні порівняно з лютим зріс на 29% показник загальних втрат особового складу ворога, завданих українськими підрозділами безпілотних систем. За словами Сирського, у середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тис. бойових завдань. При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого. Це понад 150 тис.

«Окремо хотів би виділити зростання ефективності наших засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Уражено 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого. Це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання майстерності операторів та ухвалених нами організаційних рішень», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про зміну тактики російських атак і попередив про нові загрози для критичної інфраструктури. За його словами, після масованих ударів по енергетиці ворог може переключитися на інші вразливі системи.

Як повідомляв The Telegraph, Україна відмовилася кидати війська в бій, щоб протистояти невпинним хвилям російської живої сили, і замість цього обрала інший шлях до перемоги – ретельно сплановану кампанію з використанням безпілотників. Тепер ця стратегія починає приносити свої плоди.