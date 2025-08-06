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ЗСУ відбили новий прорив росіян на Сумщині – генерал

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ЗСУ відбили новий прорив росіян на Сумщині – генерал
Начальник Генштабу Андрій Гнатов, його заступник Олег Апостол, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Весна 2025 року. Стабілізація на Сумщині – результат колективної роботи, підкреслює Апостол
фото: Фейсбук Генерального штабу ЗСУ

Генерал Апостол: «Ситуація на Сумщині в цілому стабілізована»

Заступник начальника Генерального штабу, командувач Десантно-штурмових військ генерал Олег Апостол заявив, що ситуація на Сумщині в цілому стабілізована. За його словами, Збройні сили України відбили нещодавню спробу російських військ здійснити прорив і перерізали їм логістику. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Генерал пояснив, що стабілізації вдалося досягти завдяки перерозподілу військ, певним маневрам та своєчасному передбаченню дій противника. «Ми звільнили Андріївку, Кондратівку... Зараз противник перейшов кордон в іншій точці, але за два дні ми все нівелювали, перерізали йому повністю логістику, і його наступ захлинається», – зазначив Апостол.

Він підкреслив, що ворог «навіть не доходить до наших позицій» і несе значні втрати. Апостол також наголосив на важливості лісової місцевості Сумщини, яка ускладнює просування противника, та пообіцяв «сюрприз» для окупантів у лісах. Водночас генерал зауважив, що хоча напрямок переважно стабілізований, він не є повністю захищеним через чисельну перевагу ворога в людських ресурсах.

Нагадаємо, під час наступу армія бере ініціативу у свої руки й нав'язує противнику свої дії, тому такі маневр цілком обґрунтовані з військової точки зору. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів заступник начальника Генштабу, командувач Десантно-штурмових військ генерал Олег Апостол, пояснюючи натиск українських військ на Сумському та інших напрямках.

Оборона, підкреслив військовий, має бути маневреною й ініціативною. 

Як відомо, українські військовослужбовці звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в угрупованні військ «Курськ»

«Главком» писав, що бійці ГУР зупинили наступ росіян на Сумщині. Загальні втрати окупантів склали щонайменше 334 – вбитими, ще понад 550 – пораненими.

До слова, високопосадовець НАТО під час саміту в Нідерландах на умовах анонімності заявив, що Росія зазнає значних втрат на Сумщині, що унеможливлює оточення та захоплення всього регіону. 

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Теги: ЗСУ Сумщина Олег Апостол

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