ЗСУ відбили новий прорив росіян на Сумщині – генерал

Генерал Апостол: «Ситуація на Сумщині в цілому стабілізована»

Заступник начальника Генерального штабу, командувач Десантно-штурмових військ генерал Олег Апостол заявив, що ситуація на Сумщині в цілому стабілізована. За його словами, Збройні сили України відбили нещодавню спробу російських військ здійснити прорив і перерізали їм логістику. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Генерал пояснив, що стабілізації вдалося досягти завдяки перерозподілу військ, певним маневрам та своєчасному передбаченню дій противника. «Ми звільнили Андріївку, Кондратівку... Зараз противник перейшов кордон в іншій точці, але за два дні ми все нівелювали, перерізали йому повністю логістику, і його наступ захлинається», – зазначив Апостол.

Він підкреслив, що ворог «навіть не доходить до наших позицій» і несе значні втрати. Апостол також наголосив на важливості лісової місцевості Сумщини, яка ускладнює просування противника, та пообіцяв «сюрприз» для окупантів у лісах. Водночас генерал зауважив, що хоча напрямок переважно стабілізований, він не є повністю захищеним через чисельну перевагу ворога в людських ресурсах.

Нагадаємо, під час наступу армія бере ініціативу у свої руки й нав'язує противнику свої дії, тому такі маневр цілком обґрунтовані з військової точки зору. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів заступник начальника Генштабу, командувач Десантно-штурмових військ генерал Олег Апостол, пояснюючи натиск українських військ на Сумському та інших напрямках.

Оборона, підкреслив військовий, має бути маневреною й ініціативною.

Як відомо, українські військовослужбовці звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в угрупованні військ «Курськ»

«Главком» писав, що бійці ГУР зупинили наступ росіян на Сумщині. Загальні втрати окупантів склали щонайменше 334 – вбитими, ще понад 550 – пораненими.

До слова, високопосадовець НАТО під час саміту в Нідерландах на умовах анонімності заявив, що Росія зазнає значних втрат на Сумщині, що унеможливлює оточення та захоплення всього регіону.