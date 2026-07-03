Росія атакувала залізницю на Дніпропетровщині: які наслідки

Олексій Кулеба розповів про черговий удар окупантів

Російська армія продовжує цілеспрямовано нищити українську логістичну систему. Черговою ціллю для ворожих безпілотників стали об'єкти залізничної інфраструктури у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис в Telegram-каналі віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

За словами чиновника, цього разу обійшлось без жертв і постраждалих, адже завдяки вчасному реагуванню на сигнал повітряної тривоги, локомотивні бригади встигли перейти в безпечне місце. Таким чином, під час дронової загрози працівники перебували в укритті.

Водночас уникнути матеріальних втрат не вдалося. Унаслідок удару російських безпілотників були пошкоджені два локомотиви, які використовувалися для забезпечення перевезень.

Наразі фахівці вже ліквідовують наслідки прильотів.

Кулеба наголосив, що кожна така атака завдає нових збитків українській залізниці, яка вже четвертий рік поспіль працює в умовах постійної загрози обстрілів. За словами урядовця, лише з початку 2026 року російські війська знищили або пошкодили вже понад 200 локомотивів. Це означає, що ремонтні підприємства Укрзалізниці змушені майже безперервно відновлювати рухомий склад, витрачаючи значні фінансові та людські ресурси.

Олексій Кулеба подякував працівникам залізниці за щоденну роботу та наголосив, що попри систематичні російські удари українські залізничники продовжують виконувати свої обов'язки, забезпечуючи безперервну роботу транспортної системи держави. Адже саме залізниця від початку повномасштабної війни стала критично важливою для евакуації мирного населення, перевезення гуманітарних вантажів, роботи економіки та забезпечення внутрішньої логістики країни.

Росія дедалі частіше полює саме на залізницю

Останніми місяцями українська залізниця стала однією з пріоритетних цілей російських ударів. Ворог регулярно застосовує ударні безпілотники, ракети та інші засоби ураження проти локомотивів, станцій, депо, мостів і колій.

Подібні атаки вже неодноразово фіксувалися на Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Полтавщині та в інших регіонах. У травні цього року під час атаки на залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області уламкові поранення дістав машиніст, а локомотив і рухомий склад зазнали пошкоджень.

За даними Укрзалізниці та української влади, російські війська дедалі частіше намагаються бити не лише по інфраструктурі, а й безпосередньо по поїздах і локомотивах, прагнучи порушити логістику, пасажирське сполучення та вантажні перевезення.

Нагадаємо, 25 червня російська терористична армія атакувала локомотиви «Укрзалізниці» в Запоріжжі та Сумській області. Про це повідомляв голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

А 30 червня ударний безпілотник влучив в електровоз на Дніпропетровщині, однак завдяки своєчасному попередженню локомотивна бригада встигла сховатися в укриття й уникнути жертв.