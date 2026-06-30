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Росія атакувала безпілотником електровоз на Дніпропетровщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала безпілотником електровоз на Дніпропетровщині
Пошкоджений електровоз
фото: Укрзалізниця

Залізничники встигли сховатися в укриття

Російські війська сьогодні ввечері вдарили безпілотником по електровозу в Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці», передає «Главком».

Завдяки тому, що моніторингова група компанії вчасно виявила повітряну загрозу та попередила локомотивну бригаду, поїзд вдалося оперативно зупинити. Залізничники негайно залишили кабіну та пройшли в укриття, завдяки чому ніхто не постраждав.

Наразі фахівці встановлюють обсяг пошкоджень, яких зазнав електровоз. У компанії попередили, що через цей інцидент можливі затримки та зміни у графіку руху окремих приміських поїздів. Наразі залізничники продовжують відстежувати загрози з неба та забезпечувати рух.

Нагадаємо, 25 червня російська терористична армія атакувала локомотиви «Укрзалізниці» в Запоріжжі та Сумській області. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовськтй.

«Сьогодні ворог продовжив прицільно бити по локомотивах УЗ. Два удари в Запоріжжі та один на Сумщині. Завчасно вдалось евакуювати дві бригади, ніхто з них не постраждав, а третій приліт у Запоріжжі став трагедією – машиніст встигнув перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, уночі 12 червня російська терористична армія атакувала залізничну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок цього загинула працівниця залізниці. 

«Внаслідок удару загинула працівниця одного з об’єктів залізниці. Тут було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Надамо всю необхідну підтримку», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Теги: Дніпропетровщина Укрзалізниця безпілотник

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