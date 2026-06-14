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Генштаб підтвердив удар по Таманьнефтегазу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Генштаб підтвердив удар по Таманьнефтегазу
Підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6
фото: Генштаб ЗСУ

За результатами дорозвідки, у Краснодарському краї РФ уражено три паливні місткості, трубопровід та наливну інфраструктуру

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішні результати вогневого ураження низки стратегічних об'єктів російських окупаційних військ як на тимчасово захоплених територіях, так і в глибокому тилу Російської Федерації. Найважчого удару зазнала енергетична та логістична інфраструктура ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 14 червня 2026 року та протягом попередньої доби провели комплексну операцію, атакувавши командні пункти, склади боєприпасів, майстерні з виробництва безпілотників та зосередження живої сили окупантів. Проте найбільш резонансними виявилися підтверджені руйнування на нафтовому терміналі «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, за результатами ретельної дорозвідки та аналізу супутникових знімків після атаки, що відбулася 13 червня 2026 року, зафіксовано критичні пошкодження інфраструктури нафтового термінала «Таманьнефтегаз». Об'єкт розташований у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю РФ.

У результаті точних влучань нафтовий хаб зазнав таких руйнувань:

  • Резервуари для пального: підтверджено серйозне пошкодження трьох гігантських резервуарів типу РВС-40000 (місткістю 40 тисяч кубічних метрів кожен);
  • Транспортувальна система: виведено з ладу магістральний паливний трубопровід;
  • Причальна інфраструктура: пошкоджено спеціальні наливні стендери, призначені для завантаження нафтопродуктів на танкери, на причалах №5 та №6.

Цей термінал є одним із найважливіших експортних нафтових об'єктів Російської Федерації у Чорноморському регіоні. Його загальна потужність дозволяє здійснювати перевалку до 20 мільйонів тонн нафти, мазуту та нафтопродуктів на рік, що робило його ключовим джерелом наповнення військового бюджету Кремля та забезпечення Чорноморського флоту РФ.

Окрім удару по паливному сектору, українські воїни за минулу добу ефективно відпрацювали по військових вузлах та базах забезпечення ворога на кількох напрямках фронту:

  • Брянська область (РФ): успішно уражено командно-спостережний пункт російських підрозділів у районі населеного пункту Нєкіслиця.
  • Пункти управління дронами: завдано точних ударів по центрах керування ворожими БпЛА в районах Голої Пристані (Херсонська область) та Клебан-Бика (Донецька область).
  • Виробництво зброї: у районі Сокологірська на Луганщині Сили оборони знищили велику майстерню, де окупанти виготовляли та споряджали вибухівкою боєприпаси для важких ударних дронів.
  • Логістика та артилерія: у Донецькій області ліквідовано польовий артилерійський склад загарбників у районі Приазовського, а також великий склад матеріально-технічних засобів поблизу Клебан-Бика.

Генеральний штаб також звітує про серію успішних вогневих нальотів на місця масового скупчення особового складу та військової техніки Російської Федерації. Протягом доби потужних ударів було завдано по позиціях та базах окупантів у таких локаціях:

  • Луганська область: район Малокостянтинівки;
  • Запорізька область: район Жереб'янок;
  • Донецька область: райони населених пунктів Яблунівка, Новоекономічне та Багатир;
  • Харківська область: район міста Вовчанськ, де тривають запеклі вуличні бої;
  • Дніпропетровська область: район Січневого;
  • Курська та Брянська області (РФ): зокрема, підтверджено приліт по розташуванню російських військових у районі прикордонного Троєбортного (Брянська обл.).

У військовому командуванні наголосили, що Сили оборони України мають чітку стратегію та продовжать системно, планомірно й методично знижувати воєнні, логістичні та економічні спроможності російського агресора, позбавляючи його можливості продовжувати бойові дії проти нашої держави.

Нагадаємо, протягом останньої доби атаки українських безпілотників спричинили значних збитків по паливній інфраструктурі ворога. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне виконання завдань щодо «далекобійних санкцій» у відповідь на небажання Кремля припиняти агресію. Головними цілями українських воїнів стали об'єкти в Ярославському та Тульському регіонах РФ.

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Теги: війна Генштаб росія Україна нафта

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