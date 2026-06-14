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Росіяни атакували Харківщину дронами, під ударом опинилися десять населених пунктів, є постраждалі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росіяни атакували Харківщину дронами, під ударом опинилися десять населених пунктів, є постраждалі
Росіяни обстріляли Харківщину дронами
фото: ДСНС Харківщини

Окупанти масовано застосували ударні безпілотники проти цивільної інфраструктури

Протягом минулої доби, 13 та 14 червня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили серію інтенсивних атак із використанням ударних безпілотних літальних апаратів на прифронтові та прикордонні райони Харківської області. Під ударом ворожих дронів опинилися одразу десять населених пунктів регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Найбільше ударів безпілотниками зафіксовано на території Куп'янського району, де ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах та цивільних об'єктах:

Селище Великий Бурлук: вранці 14 червня російський дрон-камікадзе влучив у приватний житловий будинок. У результаті вибуху спалахнула потужна пожежа на площі 150 кв. м. За даними ДСНС, вогонь повністю охопив оселю, а вибуховою хвилею було пошкоджено сусідні будинки та господарчі споруди. До гасіння залучали оперативний підрозділ рятувальників, медичний розрахунок та офіцера-рятувальника громади. На щастя, у цьому осередку обійшлося без загиблих та поранених. Окрім цього, в іншому районі селища через атаку дрона зазнало руйнувань місцеве кафе.

  • Село Шипувате: внаслідок нальотів БпЛА суттєвих пошкоджень зазнали два приватні будинки.
  • Село Яєчне: зафіксовано влучання у цивільну надвірну споруду.
  • Село Плоске: російський дрон понівечив приватне домоволодіння місцевих мешканців.

Не припиняється повітряний терор і на Богодухівському напрямку, де загарбники активно використовують ударні квадрокоптери та баражуючі боєприпаси проти мирного населення:

  • Село Петрівка: внаслідок точного влучання ворожого безпілотника суттєво пошкоджено стіни та покрівлю приватного житлового будинку.
  • Село Шуби: під масований удар дронів потрапив житловий сектор – зафіксовані руйнування та пошкодження скління у двох оселях.

Загалом протягом доби під ударами БпЛА перебували десять населених пунктів у кількох районах Харківщини. Окрім руйнувань у приватному секторі та закладах харчування, пошкоджень зазнали будівлі одного з цивільних підприємств області.

За уточненими даними ОВА, внаслідок масованих атак безпілотників поранень і травм різного ступеня важкості зазнали дві людини.

Нагадаємо, Сумська область продовжує перебувати під інтенсивним вогнем російських військ. Обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів із використанням усього наявного спектра озброєння призвели до двох смертей та поранених. 

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Теги: Харківщина обстріл

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