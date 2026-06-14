Зеленський назвав кількість дронів, КАБів та ракет, випущених РФ за тиждень

Зеленський: Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою

Зеленський: Сотні ударів завдає Росія по українських містах і громадах, щодня атакуючи нашу цивільну інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський підбив тижневі підсумки російських атак. За його словами окупанти випустили майже 2 тис. дронів та ракет по території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Глава держави навів детальні дані щодо кількості озброєння, яке російські окупаційні війська застосували проти України лише протягом поточного тижня.

Ударні безпілотники: росіяни випустили 1920 ударних дронів (переважно типу «Шахед» та їхніх аналогів), намагаючись виснажити українську ППО та зруйнувати об'єкти енергетики;

Керовані авіабомби (КАБ): зафіксовано застосування 1790 бомб, які ворожа авіація масовано скидає на прифронтові міста, селища та позиції українських військових;

Ракетне озброєння: окупанти задіяли 17 ракет різних типів (балістичних та крилатих) для ударів по глибоких тилових регіонах.

Володимир Зеленський наголосив, що за кожною з цих цифр стоять зруйновані людські долі, понівечені будинки та щоденна небезпека для мільйонів українців.

❗️За тиждень РФ випустила по Україні 1920 дронів, 1790 КАБів і 17 ракет, – Зеленський



Президент заявив, що Росія щодня атакує нашу цивільну інфраструктуру, завдаючи сотні ударів по містах і громадах. Задля посилення захисту від російського терору Україна готується до зустрічей з… pic.twitter.com/vWQxUVpBEf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зважаючи на колосальний тиск із повітря, Київ активно готується до масштабних дипломатичних зустрічей на найвищому рівні. Попереду на українську делегацію чекає участь у самітах «Великої сімки» (G7), Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).

«Протидії цим ударам має стати більше. Готуємося до зустрічей з партнерами, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами», – зазначив президент.

За словами Зеленського, для того, аби зупинити російську агресію та змусити Кремль сісти за стіл перемовин, необхідний комплексний та системний тиск за кількома стратегічними напрямками: «Передусім потрібна підтримка ППО та нашої далекобійності, розширення співпраці у форматі Drone Deals та подальше посилення санкційного тиску на Росію. Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою».

Глава держави резюмував, що Україна має завершити цю війну достойно і з гарантованою довготривалою безпекою, що можливо реалізувати виключно завдяки силі, єдності партнерів та постійному тиску на країну-агресора.

Як відомо, протягом останньої доби атаки українських безпілотників спричинили значних збитків по паливній інфраструктурі ворога. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне виконання завдань щодо «далекобійних санкцій» у відповідь на небажання Кремля припиняти агресію. Головними цілями українських воїнів стали об'єкти в Ярославському та Тульському регіонах РФ.