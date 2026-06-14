Зеленський назвав кількість дронів, КАБів та ракет, випущених РФ за тиждень
Зеленський: Сотні ударів завдає Росія по українських містах і громадах, щодня атакуючи нашу цивільну інфраструктуру
Президент України Володимир Зеленський підбив тижневі підсумки російських атак. За його словами окупанти випустили майже 2 тис. дронів та ракет по території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Глава держави навів детальні дані щодо кількості озброєння, яке російські окупаційні війська застосували проти України лише протягом поточного тижня.
- Ударні безпілотники: росіяни випустили 1920 ударних дронів (переважно типу «Шахед» та їхніх аналогів), намагаючись виснажити українську ППО та зруйнувати об'єкти енергетики;
- Керовані авіабомби (КАБ): зафіксовано застосування 1790 бомб, які ворожа авіація масовано скидає на прифронтові міста, селища та позиції українських військових;
- Ракетне озброєння: окупанти задіяли 17 ракет різних типів (балістичних та крилатих) для ударів по глибоких тилових регіонах.
Володимир Зеленський наголосив, що за кожною з цих цифр стоять зруйновані людські долі, понівечені будинки та щоденна небезпека для мільйонів українців.
Зважаючи на колосальний тиск із повітря, Київ активно готується до масштабних дипломатичних зустрічей на найвищому рівні. Попереду на українську делегацію чекає участь у самітах «Великої сімки» (G7), Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).
«Протидії цим ударам має стати більше. Готуємося до зустрічей з партнерами, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами», – зазначив президент.
За словами Зеленського, для того, аби зупинити російську агресію та змусити Кремль сісти за стіл перемовин, необхідний комплексний та системний тиск за кількома стратегічними напрямками: «Передусім потрібна підтримка ППО та нашої далекобійності, розширення співпраці у форматі Drone Deals та подальше посилення санкційного тиску на Росію. Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою».
Глава держави резюмував, що Україна має завершити цю війну достойно і з гарантованою довготривалою безпекою, що можливо реалізувати виключно завдяки силі, єдності партнерів та постійному тиску на країну-агресора.
Як відомо, протягом останньої доби атаки українських безпілотників спричинили значних збитків по паливній інфраструктурі ворога. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне виконання завдань щодо «далекобійних санкцій» у відповідь на небажання Кремля припиняти агресію. Головними цілями українських воїнів стали об'єкти в Ярославському та Тульському регіонах РФ.
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