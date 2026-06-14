На Сумщині через атаку ворога двоє загиблих та четверо поранених

Двоє загиблих та четверо поранених на Сумщині

Російські окупанти завдали ударів по 17 громадах області, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, міномети та різні типи безпілотників

Сумська область продовжує перебувати під інтенсивним вогнем російських військ. Обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів із використанням усього наявного спектра озброєння призвели до двох смертей та поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Сумщини.

фото: поліція Сумщини

Протягом доби під ударами ворога опинилися 17 громад Сумщини. Найважчі наслідки зафіксовані через прицільні атаки ворожих безпілотних літальних апаратів, які полювали на цивільних громадян та їхні домівки:

Білопільська громада: внаслідок підступних ударів російських дронів смертельні поранення дістала 64-річна жінка. Окрім цього, ще двоє мирних мешканців – чоловіки віком 51 та 66 років – зазнали травм, їм надається необхідна медична допомога.

Середино-Будська громада: ворожий БпЛА поцілив безпосередньо у житловий будинок. Ця атака забрала життя 57-річної жінки, яка на момент влучання перебувала в оселі.

Миропільська громада: російський дрон атакував мирного жителя на вулиці, поціливши у велосипед. У результаті вибуху поранень зазнав 69-річний чоловік.

Сумська громада: внаслідок чергового нальоту безпілотника травмовано 44-річного чоловіка.

фото: поліція Сумщини

Окрім застосування ударних БпЛА, ворог активно використовував для терору прикордоння керовані авіаційні бомби (КАБ), важку ствольну артилерію та міномети.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Сумській області за всіма зафіксованими фактами російських воєнних злочинів відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, вночі 14 червня безпілотники атакували Іловайськ в окупованій частині Донецької області.

Цієї ночі в Іловайську пролунали потужні вибухи. Місцеві писали про велику кількість безпілотників над містом. За попередньою інформацією, в Іловайську уражено локомотивне депо.