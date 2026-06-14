Скільки ракет Росія виробляє щомісяця? Дані ЗСУ

Давно не фіксували застосування північнокорейських балістичних ракет KN-23 та KN-24

Підстав сподіватися, що ракетних атак на Україну стане менше, немає

Сподіватися на зменшення інтенсивності російських ракетних атак на цивільну та критичну інфраструктуру України наразі немає підстав. На тлі активного розвитку та модернізації ППО, військово-промисловий комплекс РФ підтримує високі темпи виробництва озброєння. Про це повідомив головний науковий співробітник управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Олександр Заруба, пише «Главком».

Згідно з даними дослідницьких структур ЗСУ, російські оборонні підприємства, попри дію міжнародних санкцій та обмеження на імпорт мікроелектроніки, щомісяця виготовляють понад сотню сучасних ракет. Поточні спроможності ворога виглядають так:

Крилаті ракети Х-101: близько 40–50 одиниць на місяць. Ці ракети повітряного базування запускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і мають складну траєкторію польоту;

Балістичні ракети «Іскандер-М»: приблизно 60 одиниць на місяць. Це найбільш масова балістична зброя сухопутного базування, яку ворог застосовує для швидких і руйнівних ударів;

Крилаті ракети «Іскандер-К»: близько 10 одиниць на місяць. Відрізняються високою точністю та низькою висотою польоту, що ускладнює їхнє перехоплення системами ППО.

Саме комбінація крилатих ракет Х-101 та балістики сімейства «Іскандер» є основою російської стратегії виснаження української системи протиповітряної оборони. Окупанти використовують їх для ударів по енергетичних об'єктах, гідротехнічних спорудах та логістичних вузлах у глибоких тилових регіонах України.

Виробництво цих засобів адаптовано до умов тривалої війни, а велика кількість «Іскандерів-М» у місячному розрізі свідчить про намір ворога завдавати ударів із мінімальним часом підльоту до цілей, що створює максимальну загрозу для мирних мешканців.

Водночас у повітряному просторі України вже тривалий час не фіксували застосування балістичних ракет північнокорейського виробництва типу KN-23 та KN-24. Згідно з даними з відкритих джерел, 2023 року КНДР передала Росії партію обсягом приблизно 1000 одиниць цих ракет, проте їхня реальна бойова ефективність виявилася вкрай низькою.

Головна причина відмови від масового використання корейського арсеналу – критичні технічні дефекти та низька якість збирання. Ці ракети регулярно демонстрували незадовільні результати:

масово відхилялися від заданого курсу на кілометри через недосконалі системи навігації;

руйнувалися та вибухали безпосередньо у повітрі, не долітаючи до лінії фронту чи цілей.

Проте навіть за такої низької точності зброя з КНДР становила смертельну небезпеку для цивільних. Один із останніх задокументованих випадків її застосування стався у квітні 2025 року, коли північнокорейська ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Святошинському районі Києва, забравши життя 12 людей.

Низька надійність та загроза для власних військ змусили російське командування повернутися до використання виключно ракет власного виробництва, виробничі потужності яких вони намагаються максимізувати.

Нагадаємо, Росія активно модернізує засоби повітряного нападу і нарощує їх кількість, а в збитих «шахедах» виявляють все більше електроніки з Китаю та виробленої в РФ. Про це розповів на зустрічі з журналістами Олександр Заруба, головний науковий співробітник управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Відділ займається інноваційними проєктами та дослідженнями озброєнь противника.