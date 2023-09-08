«Зелена» енергетика допомагає Україні заробляти на експорті електроенергії в ЄС – Герус

Україна відновила активний експорт електроенергії в ЄС

Україна у вересні відновила активний експорт електроенергії в ЄС завдяки сезону низького споживання електроенергії всередині країни при одночасній активній роботі атомних станцій і станцій відновлюваної енергетики, повідомив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус.

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«Основні надлишки електроенергії створюються генерацією АЕС+ВЕС (нічні години) та АЕС+СЕС (денні години), тому експорт не має негативного впливу на накопичення вугілля та газу», – заявив Герус.

Він пояснив, що вересень традиційно «низький» сезон для енергетики, тому виникають сприятливі умови для здійснення експорту електроенергії.

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«Погода достатньо комфортна, не включаються ані кондиціонери, ані опалення – в системі виникає профіцит електроенергії. У ці дні експорту електроенергії стає більше, аніж імпорту», – додав нардеп.

Він уточнив, що 7 вересня експорт електроенергії до Молдови тривав всі нічні години доби (1805 МВт-год), а експорт електроенергії до Словаччини відбувався всю добу (4664 МВт-год). Нагадаємо, торік Україна експортувала електроенергію до ЄС протягом червня – жовтня та заробила на цьому майже $590 млн.

Водночас, рівень розрахунків за зелену електроенергію з початку 2023 року складає лише 52%.