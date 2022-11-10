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Росія готує новий масований удар по Україні – Повітряні сили

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готує новий масований удар по Україні – Повітряні сили
У Повітряних силах припустили, що РФ, ймовірно, намагається наростити запаси
фото з відкритих джерел

Зараз російські заводи для поповнення втрат крилатих ракет працюють у три зміни

Ворог почав накопичувати ракети, аби завдати нового масованого удару по Україні.  Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі наші теж продовжують робити свою справу», – розповів Ігнат.

За його словами, окупанти побачили, що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками, зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками «не так багато», тому в Повітряних силах припустили, що РФ, ймовірно, намагається наростити запаси.

«А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби», – звернув увагу Ігнат.

Він також розповів, що зараз російські заводи, для поповнення втрат крилатих ракет, працюють у три зміни. «Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру», – допускає Ігнат.

Нагадаємо, триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: війна обстріл ракета окупанти Макіївка ворог авіація

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