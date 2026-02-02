Головна Світ Політика
«Формула Анкориджа». CNN проаналізував, як Росія вигадує угоду зі США, якої не існує

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зустріч Трампа і Путіна відбулась 15 серпня 2025 року на Алясці
фото: Getty Images

Росія навмисно використовує нечіткість підсумків саміту, щоб створити ілюзію вже досягнутого американо-російського консенсусу

Росія почала активно просувати так звану «формулу Анкориджа», посилаючись на саміт США та РФ, що відбувся в серпні 2025 року на Алясці. Однак, як зазначає CNN у своєму аналізі, жодної реальної домовленості тоді досягнуто не було, і сама «формула» є радше елементом російської пропаганди, ніж основою для мирних переговорів, пише «Главком».

Москва подає «формулу Анкориджа» як набір принципів, нібито погоджених між Дональдом Трампом і диктатором Путіним, зокрема щодо територіальних питань.

Кремлівські посадовці заявляють, що саме ці «домовленості» мають бути основою будь-якої майбутньої мирної угоди щодо України.

Втім, CNN нагадує, що після саміту в Анкориджі Трамп публічно заявив, що «немає жодної угоди», а подальші дії США: розширення обміну розвідданими з Україною, санкції проти російських нафтових гігантів «Лукойл» і «Роснєфть» лише підтвердили відсутність прориву.\

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія навмисно використовує нечіткість підсумків саміту, щоб створити ілюзію вже досягнутого американо-російського консенсусу. Це дозволяє Кремлю представляти себе стороною, нібито готовою до миру, і водночас перекладати відповідальність за відсутність угоди на Україну.

Журналісти поцікавилися, чи передбачає так звана «формула Анкориджа» контроль Росії над усім Донбасом, реакція Кремля лише підкреслила розмитість цієї концепції. Речник президента РФ Дмитро Пєсков відмовився від будь-яких пояснень, заявивши:

«Ми не хочемо публічно заглиблюватися в деталі положень, що обговорюються. Я не можу і не буду обговорювати точну природу «формули Анкориджа», це було б непрактично».

Водночас у Білому домі дали зрозуміти, що за зачиненими дверима російська позиція може бути менш жорсткою, ніж у публічних заявах. Один із американських посадовців зазначив:

«Зазвичай вони висувають свої максималістські вимоги публічно, а потім дозволяють своїм приватним переговорним командам працювати з певною гнучкістю».

На пряме запитання, що саме Москва вкладає в поняття «формули Анкориджа» і чи існує вона взагалі, речниця Білого дому Анна Келлі відповіла лаконічно: «Вам доведеться запитати у них».

Нагадаємо, оголошене наприкінці січня так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною фактично завершилося у ніч на 1 лютого, саме напередодні прогнозованих сильних морозів в Україні.

Теги: росія саміт США перемир'я переговори пропаганда

