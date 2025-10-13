Окупанти атакували Харків: пошкоджено лікарню, є постраждалі

Через удар частково знеструмлені три райони Харкова

Увечері, 13 жовтня російські терористи обстріляли Харків. Наслідки розповів мер міста Ігор Терехов, мер Харкова, передає «Главком».

За попередньою інформацією, під удар потрапив Слобідський район міста. Значні пожежі через обстріл також виникли у Салтівському районі.

Зазначено, що унаслідок обстрілу постраждали медичні установи: одна з лікарень зазнала руйнувань, зокрема постраждала частина будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється, але вже повідомляється про чотирьох постраждалих осіб.

Відомо також про пошкодження щонайменше 12 приватних автомобілів. Згодом Терехов повідомив, що внаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова.

Нагадаємо, увечері 12 жовтня російські окупанти вдарили по Харкову. Під обстрілом опинився Шевченківський район. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухи сталися поблизу житлової