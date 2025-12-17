Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент утворив п'ять військових адміністрацій на Дніпропетровщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент утворив п'ять військових адміністрацій на Дніпропетровщині
Зеленський підписав низку указів
фото: Офіс президента

Президент підписав укази №143-147 про призначення начальників військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський утворив п'ять військових адміністрацій у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №970/2025.

Утворено:

  1. Великомихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
  2. Маломихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
  3. Межівську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
  4. Покровську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
  5. Слов’янську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.

Також президент підписав укази №143-147 про призначення начальників військових адміністрацій:

  • Фісака Євгенія Вікторовича начальником Великомихайлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
  • Зайцева Анатолія Вікторовича начальником Маломихайлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
  • Зражевського Володимира Миколайовича начальником Межівської селищної військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
  • Спажеву Світлану Анатоліївну начальником Покровської селищної військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
  • Смольську Галину Іванівну начальником Слов’янської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на окупованій частині Донецької області.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Фінляндії: Україна та Росія ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли
Президент Фінляндії: Україна та Росія ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли
15 грудня, 00:54
Зеленський: «Руські» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього»
«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС
11 грудня, 18:05
Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні
Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні: названо дату
7 грудня, 23:19
Глава держави подякував кожному й кожній за підтримку України
Зеленський виступив на військовому молитовному сніданку
6 грудня, 15:48
Андрій Єрмак був для Володимира Зеленського найдовершенішою особою та радником
The Guardian: Звільнення Єрмака було найрозумнішим кроком Зеленського
28 листопада, 21:41
Трамп зробив заяву про мирні переговори
Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США
26 листопада, 07:41
Мирний план розробляли спецпредставник Трампа Віткофф і російський посланник Дмитрієв
Трамп і Рубіо до останнього не знали про мирний план США: Bloomberg назвав авторів документа
23 листопада, 19:41
«Нічого про Україну без України». Лідери ЄС про мирний план США
«Нічого про Україну без України». Лідери ЄС про мирний план США
22 листопада, 03:23
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
19 листопада, 00:10

Політика

Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю
Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю
Президент утворив п'ять військових адміністрацій на Дніпропетровщині
Президент утворив п'ять військових адміністрацій на Дніпропетровщині
Зеленський окреслив два пріоритети української дипломатії
Зеленський окреслив два пріоритети української дипломатії
«Слуга народу» обрала нового голову партії
«Слуга народу» обрала нового голову партії
Україна і Німеччина підписали важливі оборонні домовленості
Україна і Німеччина підписали важливі оборонні домовленості
Парламент ухвалив законопроєкт «Батьківщини» про правовий статус захисників-іноземців
Парламент ухвалив законопроєкт «Батьківщини» про правовий статус захисників-іноземців

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua