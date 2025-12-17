Президент утворив п'ять військових адміністрацій на Дніпропетровщині

Президент підписав укази №143-147 про призначення начальників військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський утворив п'ять військових адміністрацій у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №970/2025.

Утворено:

Великомихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області; Маломихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області; Межівську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області; Покровську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області; Слов’янську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.

Також президент підписав укази №143-147 про призначення начальників військових адміністрацій:

Фісака Євгенія Вікторовича начальником Великомихайлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.

Зайцева Анатолія Вікторовича начальником Маломихайлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.

Зражевського Володимира Миколайовича начальником Межівської селищної військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.

Спажеву Світлану Анатоліївну начальником Покровської селищної військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.

Смольську Галину Іванівну начальником Слов’янської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на окупованій частині Донецької області.