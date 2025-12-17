Президент утворив п'ять військових адміністрацій на Дніпропетровщині
Президент підписав укази №143-147 про призначення начальників військових адміністрацій
Президент України Володимир Зеленський утворив п'ять військових адміністрацій у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №970/2025.
Утворено:
- Великомихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Маломихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Межівську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Покровську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Слов’янську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.
Також президент підписав укази №143-147 про призначення начальників військових адміністрацій:
- Фісака Євгенія Вікторовича начальником Великомихайлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
- Зайцева Анатолія Вікторовича начальником Маломихайлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
- Зражевського Володимира Миколайовича начальником Межівської селищної військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
- Спажеву Світлану Анатоліївну начальником Покровської селищної військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
- Смольську Галину Іванівну начальником Слов’янської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області.
Раніше президент України Володимир Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на окупованій частині Донецької області.
