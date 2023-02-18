Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог

Одна з ракет влучила в зупинку громадського транспорту

У результаті удару поранено двох містян

У Хмельницьку одна з ворожих ракет влучила у військовий об’єкт, інша поцілила поблизу зупинки громадського транспорту. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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Двоє поранених – жінка та чоловік, який перебував у маршрутці.

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів.

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Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Близько 9 години у Хмельницькому прогриміли два вибухи.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

За даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.