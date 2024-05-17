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Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області – Генштаб
Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій
фото з відкритих джерел

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована

Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських захисників у Харківській області. Разом з тим на фронті ситуація контрольована на всіх напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У військовому командуванні оновили дані та розповіли про оперативну інформацію станом на 23:30 годину 16 травня.

Атаки ворога

Уздовж лінії фронту ідуть бої. З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, 5 з яких ще тривають.

Російські окупанти із застосуванням 7 ракет нанесли 4 ракетні та 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій Сил оборони України.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Воїнами ЗСУ було відбито 8 атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована.

Станом на зараз із початку поточної доби втрати противника на Харківському напрямку склали 160 окупантів з числа особового складу та 21 одиниця озброєння та військової техніки, розповіли в Генштабі

На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито 6 атак противника. В окремих районах війська ЗСУ проводять заходи з покращення тактичного положення.

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку противник 8 разів безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Сіверському напрямку відбито4 атаки противника. Триває бій на напрямку Берестове – Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону ЗСУ.

Дві атаки ворога українські захисники відбивають на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Опитне – Андріївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування.

Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.

На Курахівському напрямку противник здійснив 12 спроб прорвати оборону ЗСУ. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив 9 безуспішних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, суттєвих змін в обстановці не відбулось.

У Генштабі додали, що українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам «відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо».

Нагадаємо, Україна готується до великого наступу росіян найближчими тижнями на північному сході.

На Харківщині триває оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Росія буде потужно атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

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Теги: окупанти шахта Генштаб озброєння втрати ворог Бахмут

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