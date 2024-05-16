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Втрати ворога станом на 16 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 16 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 813-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1520 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:

  • особового складу‒ близько 488460 (+1520) осіб, 
  • танків ‒ 7529 (+19) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14538 (+30) од,
  • артилерійських систем  – 12565 (+27) од,
  • РСЗВ  – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 798 (+0) од,
  • літаків  – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10028 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒- 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2062 (+1)
Втрати ворога станом на 16 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 16 травня:

  • В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі п'ять ворожих кораблів, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря – 9 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 813-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб

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