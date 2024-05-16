Втрати ворога станом на 16 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1520 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:

особового складу‒ близько 488460 (+1520) осіб,

танків ‒ 7529 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,

артилерійських систем – 12565 (+27) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+0) од,

літаків – 351 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),

крилаті ракети ‒ 2200 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒- 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,

спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)

Активність флоту окупантів станом на 16 травня:

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі п'ять ворожих кораблів, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря – 9 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 813-й день повномасштабної війни в Україні.