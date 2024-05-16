Втрати ворога станом на 16 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1520 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 16 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:
- особового складу‒ близько 488460 (+1520) осіб,
- танків ‒ 7529 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,
- артилерійських систем – 12565 (+27) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒- 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 16 травня:
- В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі п'ять ворожих кораблів, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор. До Чорного моря – 9 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нині триває 813-й день повномасштабної війни в Україні.
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