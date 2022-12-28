Росія змінила тактику стосовно своїх бомбардувальників: деталі від Данілова

У Росії не дуже багато придатних літаків, які можуть здійснювати бомбардування території України

Російське командування розумє, що Україна може згинищити їхні бомбардувальники, тому ховає літаки. Про це заявив секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Секретар РНБО зазначив, що у Росії не дуже багато придатних літаків, які можуть здійснювати бомбардування території України з повітря.

«Трапляється, що хтось щось робить, що їх стає все менше. На сьогодні ворог їх почав ховати. Він розуміє, що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували. І оці вони перегнали аж у Приморський край. Але повірте, за необхідності і в Приморський край, і на Далекий Схід буде доставлено все, що необхідно для того, аби ворог там мав клопіт», – сказав Данілов.

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Нагадаємо, раніше Данілов повідомляв, що наразі немає ніяких гарантій, що Росія не завдасть масованого обстрілу перед Новим роком.

Також раніше Олексій Данілов різко звернувся до представників Московської церкви.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.