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У Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Краматорську рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви
Росіяни здійснили обстріл двома ракетами Іскандер ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи
фото скріншот відео

Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають

Кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів по Краматорську збільшилася. З-під завалів рятувальники дістали тіло хлопця. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко в Facebook.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця», – повідомив Гончаренко.

ДСНС підтвердила, що з-під завалів дістали тіло дев'ятої жертви. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, сім врятовано.

Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, росіяни запустили по Краматорську дві ракети «Іскандер» ввечері 27 червня. Одна з ракет влучила у піцерію в центрі міста, інша – у передмістя, приватний сектор села Біленьке.

Зауважимо, співробітниця федерального телеканалу Росії та проросійська блогерка родом з Одеси, яка переїхала до РФ, написала, що на фото з кафе видно двох військових, отже, піцерію потрібно було бомбардувати та що «прилетіло туди, куди треба – пропагандисти РФ радіють атаці на Краматорськ, де загинули діти. Наразі відомо про девʼятьох загиблих, серед яких троє – діти. Унаслідок ворожої атаки загинули дві сестри – Юлія та Анна Аксенченко, яким було 14 років.

Крім того, серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

До слова, Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ.

Читайте також: Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)
Теги: депутат рятувальники росіяни Донеччина ракета

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