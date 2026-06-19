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Росія посилює дрон-терор проти Запоріжжя: під прицілом – цивільні

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Росія посилює дрон-терор проти Запоріжжя: під прицілом – цивільні
Четверо людей дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району
фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Російські окупаційні війська різко інтенсифікували обстріли Запорізької області, застосовуючи весь наявний арсенал озброєння проти цивільного населення

За добу ворог атакував понад пів сотні населених пунктів регіону, внаслідок чого поранено чотирьох людей. Водночас українська розвідка попереджає про наказ Кремля масштабувати дрон-терор проти обласного центру, про це із посиланням на офіційні відомства пише «Главком».

Ворог атакував безпілотником автозаправку. Виникла пожежа
Ворог атакував безпілотником автозаправку. Виникла пожежа
Запорізька ОВА

Нічний удар по АЗС та масштабні руйнування в регіоні

Пізно ввечері в четвер, 18 червня, російський ударний безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію в самому Запоріжжі. Влучання спричинило потужну пожежу на території об'єкта.

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання. Попередньо, безпосередньо від цього удару по АЗС люди не постраждали.

Проте загальна ситуація в області залишається загостреною. Загалом за добу зафіксовано 950 ударів по 53 населених пунктах Запоріжжя та району. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), здійснювали авіанальоти та масовано запускали безпілотники.

Четверо мирних жителів дістали поранення. До профільних служб надійшло 60 повідомлень про пошкодження або повне знищення приватного житла, автомобілів та критичних об’єктів інфраструктури.

Дані ГУР: окупанти отримали наказ бити FPV-дронами по цивільних

Подальша ситуація навколо обласного центру може погіршитись. За даними Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), військове керівництво РФ віддало прямий наказ суттєво наростити постачання ударних безпілотників та посилити FPV-терор проти Запоріжжя.

Пріоритетною ціллю для ворожих дронів-камікадзе визначено саме цивільну інфраструктуру міста.  

Росія продовжує вдаватись до ударів по цивільних і у іншх регіонах. Як повідомляв «Главком», уночі 19 червня росіяни завдали удару КАБами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. 

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Теги: Запоріжжя війна дрон

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