Росія наказала посилити FPV-терор проти Запоріжжя – ГУР

Окупанти отримають більше дронів для атак на Запоріжжя

Російським підрозділам дозволили атакувати будь-які цивільні об'єкти міста та пообіцяли додаткові партії дронів

Російське командування наказало окупаційним підрозділам суттєво збільшити кількість ударів FPV-дронами по Запоріжжю. Зокрема, військам поставлено завдання атакувати цивільні об'єкти обласного центру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними Департаменту активних дій ГУР, відповідний наказ отримали підрозділи 58-ї армії збройних сил Російської Федерації. Українська розвідка стверджує, що російські командири вимагають посилити удари FPV-дронами на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України, а також активізувати атаки безпосередньо по Запоріжжю.

«Ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі ― бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру», – повідомили в ГУР.

Для виконання цього завдання російським підрозділам обіцяють збільшити постачання ударних дронів-камікадзе.

У розвідці наголошують, що подібні накази свідчать про відсутність у російської армії помітних успіхів на полі бою та спроби компенсувати їх терором проти мирного населення. У відомстві підкреслили, що українські сили продовжують боротьбу та протидіють російським планам на всіх напрямках фронту.

«Наказ посилити терор проти українців ― ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку», – зазначили в ГУР.

Раніше російські окупаційні війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши цивільну інфраструктуру міста Дніпро. Під ударом опинилося приватне підприємство, де в цей момент перебували люди.