Запоріжжя встановлює антидронові сітки на зупинках (фото)

Додатковий захист проти дронів встановлюють у Запоріжжі

У Запоріжжі стартували роботи зі встановлення антидронових захисних сіток на зупинках громадського транспорту Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує «Главком».

«Від сьогодні стартували роботи на перших зупинкових комплексах. Встановлюємо додаткові антидронові захисні сітки для захисту мешканців під час повітряних тривог», – повідомив Федоров.

Повідомляється, що нові конструкції покликані убезпечити мешканців міста під час повітряних тривог від ударів ворожих безпілотників.

Встановлення антидронових сіток у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

За словами очільника обласної військової адміністрації, потреба у додатковому захисті виникла через те, що останніми тижнями російські війська суттєво посилили атаки безпілотниками та застосовують нову тактику ударів. Ворог усе частіше цілить по цивільній інфраструктурі та місцях скупчення людей.

Встановлення антидронових сіток у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

«Главком» писав, що 16 червня російські безпілотники завдали серії ударів по Запоріжжю та області – загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Окремий удар припав на об'єкт критичної інфраструктури в обласному центрі: виникла пожежа у житловому будинку та торговельному центрі, за медичною допомогою звернулися троє постраждалих.

Нагадаємо, 12 червня російський безпілотник пошкодив термінал «Нової пошти» у Запоріжжі – виникла пожежа. До слова, Запорізька область зазнає щоденних ударів безпілотниками та керованими авіабомбами: лише з початку червня місто атакували кілька разів.