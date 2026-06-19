Росія вдарила КАБами по Харкову: є постраждалі, серед них діти

Серед постраждалих троє дітей – вони отримали гостру реакцію на стрес

Уночі 19 червня росіяни завдали удару КАБами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про наслідки

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько 03:49 – тоді Терехов повідомив, що армія РФ завдала удару КАБами по Холодногірському району. Деталі на той момент лише уточнювалися. Вже о 04:33 мер уточнив: через влучання КАБа пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків та складське приміщення. Згодом ця цифра зросла до понад 40 будинків.

За даними Терехова, станом на зараз у Холодногірському районі шестеро постраждалих та понад 40 пошкоджених приватних будинків.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, своєю чергою, повідомив про п'ятьох постраждалих, серед яких троє дітей. Дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик отримали гостру реакцію на стрес. Розбіжність у кількості постраждалих між повідомленнями посадовців пояснюється тим, що дані про атаку оперативно уточнюються.

Через удар у районі також спалахнула пожежа. Екстрені служби наразі ліквідовують її наслідки.

Харків під постійними ударами

Атаки на Харків та область відбуваються практично щодня. За 2025 рік місто пережило 728 обстрілів і провело під повітряними тривогами 108 діб. Лише цього місяця одним із наймасштабніших став удар у ніч на 9 червня, коли дрони атакували Харків, а ракети – Чугуїв: тоді загинули троє людей, ще 25 отримали поранення, серед постраждалих були діти.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що росіяни атакували Харків дронами – тоді постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина.