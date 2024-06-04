ISW: Росія примусово відправляє на Харківщину чоловіків, які відмовилися воювати

Військовослужбовців утримують у частинах, поки вони очікують суду, який потім раптово скасовують

Російська влада скасувала судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати

Російські військові примусово відправляють на фронт чоловіків, які відмовилися воювати в Україні, замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли північне угруповання військ було недоукомплектоване. За даними аналітиків, через це Міністерство оборони Росії відправляє військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, на фронт у Харківську область, щоб посилити обмежені сили в цьому районі.

Російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні. У травні, зокрема, їх відправляли на північ Харківської та Донецької областей.

За даними видання, російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати. Потім їхні суди раптово скасовують і швидко відправляють чоловіків в Україну.

Окрім цього, російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт.

Зазначається, що російська влада скасувала судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну. До того ж, слідчі, прокурори та адвокати про це не знали.

«Верстка» повідомила, що кілька джерел, у тому числі одне джерело з Адміністрації президента Росії, заявили, що російські військові відправляють призовників і «некомпетентних» резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії, на небойові ролі в прикордонні війська Росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.

Нагадаємо, Росія відкрила новий фронт в Україні, розпочавши несподіваний наступ у Харківській області та змусивши Україну перекинути війська з інших областей для захисту позицій. Про це пише CNN.

Видання зауважує, що це є прикладом того, як Росія використовує основні вразливі місця України: недостатню кількість живої сили, нестачу артилерії, слабку протиповітряну оборону та проблеми в оборонні укріплення.