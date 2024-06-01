Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи почали ЗСУ бити по території РФ американською зброєю: аналітики дали відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи почали ЗСУ бити по території РФ американською зброєю: аналітики дали відповідь
Протягом останнього тижня українська армія впевнено утримує лінію фронту
фото з відкритих джерел

Наступ російських окупантів на північ від Харкова дотепер повністю зупинено силами ЗСУ

Збройні сили України вже почали застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії. Про це написав незалежний аналітик OSINTdefender у соцмережі Х.

Такі висновки експерт зробив, вивчивши уламки боєприпасів, знайдені в Бєлгородській області та показані російськими пропагандистами. Аналітик ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 Himars.

«Це було перше застосування українськими Збройними Силами наданої США зброї по території Росії протягом ночі. Результати цієї атаки поки що невідомі, проте, схоже, щонайменше вісім ракет було запущено з Харківської області», – пише експерт.

Аналітик також вивчив нічні кадри запуску ракет з установки Himars і дійшов висновку, що це і був перший епізод застосування цієї зброї по території РФ.

«На кадрах видно, як з установки M142 Himars на південь від Вовчанська було випущено щонайменше вісім ракет, після чого в Росії пролунали сигнали повітряної тривоги», – пише OSINTdefender.

Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке погодився з OSINTdefender і додав, що наступ російських окупантів на північ від Харкова дотепер повністю зупинено силами ЗСУ. Він зазначив, що протягом останнього тижня українська армія впевнено утримує лінію фронту.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців. 

Читайте також:  Удари ЗСУ по Росії можуть початися за кілька годин чи днів – The New York Times 
Теги: армія наступ соцмережі Володимир Зеленський президент кордон Сергій Никифоров Ентоні Блінкен прессекретар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ двічі вдалося уразити Кримський міст, тож росіяни більше не можуть доправляти по ньому зброю
Здійснилася мрія «любителів Росії» в Криму
Сьогодні, 18:18
На думку Фортуни, в Росії буде громадянська війна
Очільник штабу РДК спрогнозував майбутнє Росії
Сьогодні, 15:59
«Потрібна подальша ізоляція фінансової системи Росії та зниження її газового експорту – потрібна повна заборона на експорт до ЄС російського зрідженого природного газу»
Де у Росії вразливі місця, по яких має вдарити Захід
Вчора, 17:50

Події в Україні

Росія обстріляла Херсонщину: постраждала жінка
Росія обстріляла Херсонщину: постраждала жінка
Чи почали ЗСУ бити по території РФ американською зброєю: аналітики дали відповідь
Чи почали ЗСУ бити по території РФ американською зброєю: аналітики дали відповідь
Перерахунок пенсії, атака на українські гідроелектростанції. Головне за 1 червня
Перерахунок пенсії, атака на українські гідроелектростанції. Головне за 1 червня
Зеленський заявив, що розуміє українців, які не хочуть воювати
Зеленський заявив, що розуміє українців, які не хочуть воювати
Сили оборони контролюють близько 70% Вовчанська
Сили оборони контролюють близько 70% Вовчанська
Відключення електроенергії 2 червня: «Укренерго» назвало години
Відключення електроенергії 2 червня: «Укренерго» назвало години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
38K
Росія накопичує війська для наступу на Сумщині – The Washington Post
26K
Чого чекає Московська церква в Україні?
19K
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
11K
На Закарпатті представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів: чим усе закінчилося
8623
Очільник штабу РДК спрогнозував майбутнє Росії

Новини

Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Сьогодні, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Сьогодні, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
Вчора, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua