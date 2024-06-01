Чи почали ЗСУ бити по території РФ американською зброєю: аналітики дали відповідь

Наступ російських окупантів на північ від Харкова дотепер повністю зупинено силами ЗСУ

Збройні сили України вже почали застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії. Про це написав незалежний аналітик OSINTdefender у соцмережі Х.

Такі висновки експерт зробив, вивчивши уламки боєприпасів, знайдені в Бєлгородській області та показані російськими пропагандистами. Аналітик ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 Himars.

«Це було перше застосування українськими Збройними Силами наданої США зброї по території Росії протягом ночі. Результати цієї атаки поки що невідомі, проте, схоже, щонайменше вісім ракет було запущено з Харківської області», – пише експерт.

Аналітик також вивчив нічні кадри запуску ракет з установки Himars і дійшов висновку, що це і був перший епізод застосування цієї зброї по території РФ.

«На кадрах видно, як з установки M142 Himars на південь від Вовчанська було випущено щонайменше вісім ракет, після чого в Росії пролунали сигнали повітряної тривоги», – пише OSINTdefender.

Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке погодився з OSINTdefender і додав, що наступ російських окупантів на північ від Харкова дотепер повністю зупинено силами ЗСУ. Він зазначив, що протягом останнього тижня українська армія впевнено утримує лінію фронту.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців.