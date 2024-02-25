Росія провалила найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію

Операція мала назву «Майдан-3», заявив Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російська федерація планувала, але не змогла реалізувати проти України найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію. Про це він повідомив у кулуарах форуму «Україна. Рік 2024», який відбувся 25 лютого у Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вони не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію «Майдан-3» – вона так офіційно в їхніх документах і називалася. Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася.

«У рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні в період після 20 травня цього року. Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві у звʼязку з цим, яка буде спроектована на наше військо. Після цього, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували нанести воєнну поразку на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії. Але вони не зможуть нанести воєнну поразку, і ця їхня спецоперація вже провалилася», – зазначив Кирило Буданов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки.