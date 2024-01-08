Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні

Сьогодні вранці ворог атакував Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області

Захисники неба знищили 26 із 59 ворожих цілей

Уночі та вранці 8 січня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та понад 50 ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 26 ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Усього повітряники зафіксували 59 засобів повітряного нападу противника:

вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ – РФ;

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Білгородської обл. РФ;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – РФ);

вісім крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Білгородської обл. РФ;

шість балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;

дві керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Білгородська область).

«Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти», – зазначили захисники неба.

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Вони додали, що цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летіли по балістичній траєкторії, були спрямовані на Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

У підсумку захисники неба знищили:

вісім ударних БпЛА Shahed-136/131;

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

«Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей», – уточнили Повітряні сили.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці у понеділок, 8 січня, у Хмельницькому загинули двоє людей.

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Також окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, унаслідок чого десятки людей отримали поранення. А Кривий Ріг зазнав щонайменше дев'ять ракетних ударів. Попередньо, загинула 62-річна жінка, ще троє людей поранені.

Крім того, загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала 53-річна жінка. Крім того, ворог обстріляв місто Зміїв Чугуївського району. Там пошкоджено приватний будинок, а з-під завалів врятували 90- та 60-річних чоловіків, 63-річна мешканка міста загинула.