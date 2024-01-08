Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні
Сьогодні вранці ворог атакував Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області
фото: Нацполіція

Захисники неба знищили 26 із 59 ворожих цілей

Уночі та вранці 8 січня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та понад 50 ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 26 ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Усього повітряники зафіксували 59 засобів повітряного нападу противника:

  • вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Білгородської обл. РФ;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);
  • 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – РФ);
  • вісім крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Білгородської обл. РФ;
  • шість балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Білгородська область).

«Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти», – зазначили захисники неба.

Вони додали, що цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летіли по балістичній траєкторії, були спрямовані на Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.

Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

У підсумку захисники неба знищили:

  • вісім ударних БпЛА Shahed-136/131;
  • 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

«Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей», – уточнили Повітряні сили.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці у понеділок, 8 січня, у Хмельницькому загинули двоє людей.

Також окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, унаслідок чого десятки людей отримали поранення. А Кривий Ріг зазнав щонайменше дев'ять ракетних ударів. Попередньо, загинула 62-річна жінка, ще троє людей поранені. 

Крім того, загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала 53-річна жінка. Крім того, ворог обстріляв місто Зміїв Чугуївського району. Там пошкоджено приватний будинок, а з-під завалів врятували 90- та 60-річних чоловіків, 63-річна мешканка міста загинула.

Теги: російська ракета Україна обстріл війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошукові роботи тривають
Кількість загиблих людей після обстрілу Києва знову зросла (оновлено)
29 грудня, 2023, 18:13
Abrams – одні з найкраще захищених танків у світі, однак вони не є невразливими для нападу
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
4 сiчня, 16:08
За словами президента, посилення ППО та збільшення кількості ракет до них є пріоритетом №1 для України
Зеленський назвав головні пріоритети України у війні
4 сiчня, 19:55

Події в Україні

Повітряні сили пояснили, чому сьогодні вдалося збити менше половини ракет
Повітряні сили пояснили, чому сьогодні вдалося збити менше половини ракет
Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні
Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні
У Хмельницькому двоє загиблих внаслідок ракетної атаки
У Хмельницькому двоє загиблих внаслідок ракетної атаки
Масована ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про наслідки
Масована ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про наслідки
Рятувальники дістали з-під завалів на Харківщині тіло жінки (відео)
Рятувальники дістали з-під завалів на Харківщині тіло жінки (відео)
Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри
Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
336K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
74K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
49K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
41K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
26K
Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн
25K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua